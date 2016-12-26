Новости "Дом-2" на 6 дней раньше эфира сегодня, 26 декабря: скандальные новости и сплетни от участников

На телепроекте "Дом-2", как и прежде, происходит большое количество интересных событий, за которыми следят поклонники. На сегодня, 26 декабря, можно выделить следующие моменты из жизни участников телешоу: в интернете тиражируются слухи о том, что Александр Задойнов и Элина Камирен снова вместе. Андрей Чуев накануне расплакался прямо перед телекамерами.Глеб Жемчугов поделился подробностями о своей текущей личной жизни. "Шоу Одиночество продолжается. Еще один урок от жизни получил , знаки расшифрованы, делаю выводы. Сегодня, когда все получали премию и денежку за вклад в телепроект, меня тем времен не пустили на порог, хотя и для меня была награда, песню должен был петь. Но я сам захотел этого рокинрола в жизни, всегда именно так заканчивался мой акт на «Дом 2», а так всегда хотелось уходить под музыку! А кто то просто скажет «Детство в *опе играет до сих пор». Один очень уважаемый человек сказал мне: «Глеб, постарайся повзрослеть...»! Вот это и будет гимном моей жизни «Когда сам для себя враг, пора взрослеть", - пояснил мужчина.Наверняка, многие зрители знают, что перед отлетом на «Остров любви», Андрей Чуев и Марина Африкантова провели небольшой отпуск в Дубае, где они не только набрались сил перед конкурсом «Миллион на свадьбу», но и встретились с дочерью Андрея - Елизаветой, посвятив несколько праздничных мероприятий к ее дню рождения. Более того, Андрей решил поздравить свою дочь прямо с экрана телевизора, зачитав ей стихотворение и рассказав, как много она для него значит. А во время этой трогательной речи, мужчина не смог сдержать слез, дав волю своим эмоциям.Александра Гозиас подвела итоги уходящего года. "Вот и закончится скоро 2016 год. Промчался он, конечно, вихрем, стремительным и беспощадным… Оглядываясь назад, понимаю, что успела в этом году сделать очень многое! Создать стабильные отношения (пусть не без «подводных камней», однако у кого их нет?!), сменить цвет волос, выиграть конкурс «Тролль года» и познакомить, наконец, Костю со своими родителями. До сих пор вспоминаю это волнение, когда мы летели в самолете и я думала о том, как все пройдет! А еще в этом году я впервые познакомила своего мужчину с ангелом-дочей. У Кости любовь с первого взгляда случилась, кажется, с моей кнопкой, хотя он и боялся поначалу к ней подходить (мужчины с детьми вообще иногда ведут себя смешно). А кто знакомил в этом году своих вторых половинок с родителями или детьми? Как это у вас проходило, делитесь? Понравились ли они друг другу или пришлось завоевывать доверие? А что еще поразило вас в этом году?" - написала в интернете девушка.Едва Александр Задойнов и Элина Камирен несколько месяцев назад покинули телепроект, как тут же расстались, что вызвало бурю негодования со стороны их фанатов. Более того, за время, проведенное вне стен телестройки, Саша успел поучаствовать в конкурсе «Остров любви» и, по словам Элины, совершенно забыл о своей дочери. Впрочем, Карякина недолго горевала из-за разрыва с Задойновым, с головой погрузившись в воспитание своей дочери. Однако сейчас в сети появились снимки, на которых ребята вновь запечатлены вместе. По мнению подписчиков, бывшие участники «Дома 2» все же решили дать друг другу еще один шанс ради своей дочери.

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