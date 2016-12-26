"Битва экстрасенсов", 17 сезон: назван победитель, кто одержал победу, итоги зрительского голосования

Накануне были подведены результаты зрительского голосования в 17-м сезоне проекта "Битва экстрасенсов". Убедительный триумф отметил мистик Свами Даши, который своими способностями вынудил телезрителей в массовом порядке отдавать голоса именно за себя.С первых же выпусков Даши доказал, что он является сильнейшим экстрасенсов 17-го сезона. Он мог не только находить людей в закрытых автомобилях, но еще и совершенно спокойно общаться с душами умерших. Зачастую участники программы были шокированы той полнотой информации, которую мистик предоставлял по отдельно взятой ситуации, либо биографии человека и его поступков.Как и ожидали поклонники проекта, последний выпуск 17-го сезона оказался невероятно напряженным и сложным, хоть он еще и не был показан по телевидению. Но некоторые подробности уже известны. Во время испытания экстрасенсы едва не потеряли самообладания. Привидение маленького мальчика, в старинном особняке, затуманило рассудок участников проекта. Но так или иначе, маги все же преодолели столь тяжелое задание и успешно показали свои таланты. Зрители с нетерпением ждали грандиозного финала, дабы узнать имя сильнейшего экстрасенса России.Даже самые закоренелые скептики были поражены удивительными возможностями, которые проявляли раз за разом экстрасенсы. И вот наконец, состоялась церемония награждения на которой Марат Башаров объявил имя победителя. И конечно, им стал самый добродушный и светлый маг и эзотерик Свами Даши, настоящее имя которого Петр Смирнов. Ему 62 года. Именно он получил заслуженную награду и достоин называться самым сильным экстрасенсом сезона. Что касается ведьмы Мэрилин Керро, то ей досталось второе место. Возможно, это даст ей шанс принять участие в проекте пятый раз.Примечательно, что имя победителя стало известно еще 17 декабря. Как сообщали пользователи интернета, триумф одержал Свами Даши, который получил 56 процентов голосов зрителей. В свою очередь Мэрилин Керро в очередной раз остановилась в шаге от победы. К слову сказать, посмотреть последний выпуск семнадцатого сезона "Битвы экстрасенсов" можно на официальном сайте ТНТ, либо же на сервисе RuTube.

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