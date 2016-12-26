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Умер Джордж Майкл: названа причина смерти известного певца

Умер Джордж Майкл: названа причина смерти известного певца
Знаменитый британский певец Джордж Майкл, который своим творчеством прославился на весь мир, скончался в возрасте 53 лет. По предварительным данным, внезапная смерть артиста стала результатом сердечной недостаточности.

В близком окружении покойного музыканта рассказали, что его смерть случилась в частном доме в графстве Оксфордшир, где в последнее время проживал Майкл. Именно сюда прибыли врачи и обнаружили бездыханное тело исполнителя. Медики сразу же указали на тот момент, что ничего подозрительного в доме они не увидели, что исключает вариант с криминальной составляющей смерти певца. "С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время", - констатировал представитель звездного артиста.

В свою очередь менеджер певца Майкл Липпман отметил, что в рождественское утро 25 декабря ему на телефон позвонили и рассказали, что обнаружили Майкла "мирно лежащим в постели". Он подчеркнул, что смерть исполнителя, обусловленная сердечной недостаточностью, стала полной неожиданностью. Дело в том, что в последние дни Джордж Майкл не жаловался на проблемы со здоровьем.

Вместе с этим уточняется, что в декабре этого года Майкл трудился над новым альбомом в тандеме с диджеем. Naughty Boy, Последнюю свою пластинку - Symphonica - он выпустил в 2014 году.

Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне под именем Георгиос Кирьякос Панайоту в семье греческих эмигрантов. Музыкальный успех пришел к нему во время его работы в проекте Wham! в начале 1980-х.

Сольную карьеру артист начал в 1987 году. Уже в следующем году он удостоился Grammy за исполненную в дуэте с Аретой Франклин композицию "I Knew You Were Waiting". В 1989 году Джордж Майкл вновь завоевал Grammy, но уже за альбом Faith.

После еще двух успешно выпущенных альбомов и выступления на концерте в память о Фредди Меркьюри карьера Джорджа Майкла пошла на спад. Впрочем, артист продолжал выпускать пластинки, несмотря на то, что количество скандалов, в которых он являлся главным действующим лицом, постоянно увеличивалось. В частности, в 1998 году певца задержали за приставание к мужчине, который оказался сотрудником полиции. После этого случая Майкл признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Не так давно артиста задерживали за управлением автомобилем под наркотиками.


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