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Новости шоу-бизнеса России сегодня, 26.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 26 декабря

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 26.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 26 декабря
Последние новости из российского сегмента шоу-бизнеса, актуальные на сегодняшний день, 26 декабря, информируют о следующей череде событий из жизни знаменитостей нашей страны: муж Наташи Королевой Тарзан опасался первых встреч с ее мамой. Оксана Акиньшина показала большой беременный живот. У Елизаветы Боярской не хватает времени на семью.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 26.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 26 декабря
Нынешний супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко предался воспоминаниям о том, каким образом проходило знакомство с его будущей тещей. Танцор не стал скрывать, что в первое время боялся личным встречать с матерью избранницы - Людмилой Порывай. По его словам, он знал о том, что его будут сравнивать с предыдущим мужем Королевой - Игорем Николаевым и предполагал, что может не выдержать конкуренции с композитором в глазах мамы Наташи. «Первых встреч я очень побаивался. И побаивался не зря, потому что вся предыстория говорила о том, что маме после предыдущего зятя будет сложно на меня смотреть. Так и было. Я расстроился после первой встречи, но Наташа мне сразу сказала: «Тебе же со мной жить!» - поведал Тарзан.

Но прошло совсем немного времени и Глушко нашел общий язык с тещей и в данный момент семья Королевой живет душа в душу. В качестве примера танцор рассказал о том, что целиком и полностью поддерживает свою супругу. Накануне, например, у нее состоялся сольный концерт в Кремле, который требовал тщательной подготовки. Все домашние хлопоты в этот момент взял на себя именно Сергей.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 26.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 26 декабря
Несколько дней назад прошел премьерный показ новой части мультфильма о приключениях Трех богатырей под названием "Три богатыря и морской змей". Звездной гостьей мероприятия оказалась актриса Оксана Акиньшина. Сюда она пожаловала в сопровождении своего трехлетнего сына Константина. Но больше всего внимание окружающих было приковано на беременном животе артистки, который достиг огромных размеров из-за того, что Акиньшина находится на позднем сроке беременности и совсем скоро должна родить.

Подробности о будущем ребенке Оксана Акиньшина и ее супруг продюсер Арчил Геловани предпочитают не рассказывать. О самой же беременности звездной артистки стало известно в октябре этого года, потому что до этого она тщательно скрывала факт "интересного положения". У Оксаны, помимо Кости, имеется еще один ребенок - семилетний Филипп, рожденный в браке с продюсером Дмитрием Литвиновым.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 26.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 26 декабря
Прославленная актриса Елизавета Боярская, несмотря на крайнюю степень загруженности по работе, старается уделять своему супругу Максиму Матвееву должное внимание, хоть и понимает, что зачастую это не получается. Боярская сейчас не может сконцентрироваться на семейной жизни, поскольку активно репетирует с множеством актеров под началом режиссера Тимофея Кулябина. Боярская признает, что это сложный процесс, требующий затрат физических и душевных сил. Все направлено на то, чтобы спектакль стал насыщенным и запомнился зрителям. Актриса считает, что спектакль напоминает инструменты оркестра, каждый человек имеет свои ноты, но получается общая мелодия.

Даже день рождения Елизавета не может отметить по-настоящему. 20 декабря ей исполнился 31 год, но из этого события она не стала делать чего-то грандиозного, потому что в Малом драматическом театре - у нее все расписано вплоть до 31 декабря. Вместе с этим актриса подчеркнула, что любую свободную минуту старается проводить в компании мужа и сына.


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