Бузова и Тарасов разводятся, последние новости: телеведущая раскрыла свою текущую сущность

Ольга Бузова после того, как перекрасилась в темный цвет, больше не является главной телеблондинкой страны. Столь кардинальные перемены во внешнем стиле девушка приурочила к расставанию с супругом Дмитрием Тарасовым.Сама телеведущая объясняет, что просто пришла к парикмахеру и призналась ему, что хочет быть шатенкой. Однако специалист попыталась отговорить ведущую проекта "Дом-2" от столь радикального шага, но она не отступила от своего нахлынувшего внезапно желания. Поклонники тут же пришли к выводу, что темным цветом Ольга решила вовсе не закрасить волосы, а забыть о проблемах в личной жизни. Ведь ее, казалось бы, идеальный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым дал серьезную трещину и вскоре некогда влюбленные люди стали чужими.По поводу своего текущего внутреннего состояния девушка высказалась в том плане, что оно комфортное и спокойное. Таким образом, можно сделать вывод, что Бузова полностью оправилась после болезненного разрыва с супругом.Тем временем, светские хроникеры утверждают, что в тот момент, когда Бузова страдала из-за прекращения брак, Тарасов завел отношения на стороне, выбрав знойную брюнетку, победительницу конкурса красоты. Она моложе Ольги на восемь лет.Накануне, к слову сказать, телеведущая предстала в весьма неожиданном образе. Ее лицо оказалось чрезмерно опухшим. Поклонники предположили, что Бузова перебрала с алкоголем, либо же сказались последствия недавней простуды. В своем блоге девушка признавалась, что на пару дней выбилась из рабочих процессов, потому что повышенная температура тела и общая усталость - не позволяли ей трудиться в прежнем темпе. В частности, она демонстрировала себя запечатленную на диване с протянутой рукой, в которую была вставлена игла капельницы. В подписи к фотографии Бузова уточнила, что у нее крайне неприятный диагноз - острый бронхит.

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