Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 26 декабря, на 6 дней раньше эфира: свежие новости "Дом-2" сейчас, 26.12.2016

Последние новости и слухи с телепроекта "Дом-2", актуальные на сегодняшний день, 26 декабря, передают информацию о следующих событиях: Ирина Михайловна Донцова поразила окружающих своим поведением. Андрей Чуев и Марина Африкантова победили в номинации "Любовь года". Илья Яббаров, несмотря на все упреки, считает себя достойным отцом дочери.— Марина Африкантова и Андрей Чуев признаны победителями в номинации "Любовь года". Подробности рассказала Марина. "У «Дом 2» был праздник. Очень красивая церемония награждения. Мы победили в самой значимой номинации «Любовь Года». Я очень рада. Статуэтку в виде сердца нам вручали Бузова и Бородина, всё было так трогательно и неожиданно. И ещё все были очень красивые на поляне и на островах, советую всем посмотреть этот выпуск 30 декабря, получите массу удовольствия", - отметила возлюбленная Чуева.— Майя Донцова, которая находится на проекте относительно небольшое время, успела почувствовать себя звездой "Дома-2". Активную поддержку девушке оказывает ее неординарная мама Ирина Михайловна, которая зачастую проявляет себя с неадекватных сторон в попытке защитить дочурку. Так, женщина повергла зрителей в шок, не спустив с рук Юлии Ефременковой попытку зашвырнуть в дочку кружкой. И хотя, в конечном итоге, Юля промахнулась, сама Донцова попала кулаком девушке точно по темечку и к тому же от души оттаскала ее за волосы.— Илья Яббаров несколько дней назад подвергся серьезной обструкции со стороны Андрея Чуева. Последний обвинил молодого человека в том, что тот совершенно забыл о своей дочери, которой не только не уделяет внимания, но еще и не платит алименты. Услышав критику в свой адрес, Яббаров отправился в квартиру бывшей супруги, где, впрочем, его ожидала неудача. Дело в том, что приехав в Тулу, Илья попытался войти в квартиру, чтобы повидаться с ребенком и переговорить с экс-женой. Однако войти туда он не смог. Так и оставшись ни с чем, Яббаров был возмущен случившимся и призвал свою супругу прекратить строить преграды перед его общением с дочкой, а также рассказал, что не считает себя плохим отцом и предложил бывшей жене сесть за стол переговоров.— Александра Харитонова влюбилась, а также отметила, что вскоре ей предстоит пройти через неприятную операцию. "Боюсь спугнуть любовь. Я превратилась в маленькую девочку. Я свечусь, как лампочка, когда Сергей смотрит на меня своими добрыми глазами. Мне так этого не хватало! Впереди нас ждет испытание - моя операция на связки, после которой я не смогу говорить две недели..." - сообщила девушка.

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