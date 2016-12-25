Новости шоу-бизнеса России сегодня, 25.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 25 декабря

Последние новости российского сегмента шоу-бизнеса, актуальные на сегодняшний день, 25 декабря, передают информацию о следующих событиях из жизни знаменитостей: Ирина Безрукова в приятном смысле удивила поклонников своей внешностью. Ксения Собчак подвергла своих фанатов резкой обструкции. Юлия Ковальчук рассказала об изменах супруга.Прославленная актриса Ирина Берзукова удивила поклонников свежей фотографией, которая была сделана во время ее отпуска в Перу. Фанаты даже сделали вывод, что экс-супруга актера Сергея Безрукова находилась на каком-то местном рынке, где примерила разноцветную шапку на зиму. Но больше всего внимание поклонников оказалось сосредоточено на внешнем виде женщины. Многие восхитились тем, как она выглядит. В частности, подписчики блога телезнаменитости указали на то, что без грамма косметики ее лицо - молодо и свежо. В большинстве своем фанаты очень тепло и красочно отозвались в адрес звезды, желая ей и дальше оставаться такой красивой и обаятельной.Также следует уточнить, что не так давно аккаунт знаменитости был взломан злоумышленниками. Однако вскоре Безрукова сумела восстановить свой профиль, после чего стала раз за разом радовать поклонников новыми фотографиями. Зачастую Ирина выкладывает себя в повседневной жизни, что и привлекает на ее сторону огромное число фанатов.Известная телеведущая Ксения Собчак, которая совсем недавно стала в первый раз мамой, сцепилась с поклонниками. Причиной для нелестных высказываний в их адрес послужила вездесущая критика действий Ксении, которая зачастую не имеет с действительностью ничего общего. В частности, знаменитость попыталась пресечь желание фанатов узнать детали о сыне Собчак. С ироничной отповедью по этому поводу она обратилась к своим подписчикам в Instagram, предложив тем, кто рьяно беспокоится о том, как живет младенец, прислать ей вместо этого денег на няню. «И вообще, вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один б денег на няню прислал», - написала телеведущая в своем посте к фотографии мужа Максима Виторгана, который гуляет с ребенком в коляске.«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, обьединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку , которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка: Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок,мимишными фотографиями малыша,мужа и прочих домашних сладостей ,как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках "улучшения имиджа"?» - поинтересовалась Собчак Она отмечает, что не стремится нравится своим поклонникам, не ищет их одобрения или осуждения и тем более не стремится оправдывать их ожидания. Как пишет Собчак, она старается разделять свой образ и свою реальную жизнь, оберегая ее от посторонних.Востребованная певица Юлия Ковальчук поведала, что ее супруг Алексей Чумаков является пределом мечтаний для многих женщин. Впрочем, по этому поводу исполнительница совершенно не расстраивается, потому что уверенна в своем избраннике. Как уже неоднократно отмечалось ранее, Чумаков и Ковальчук представляют из себя одну из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Они не только успешно делают карьеру, но еще и чувствуют гармонию в семейной жизни. Накануне Ковальчук стала героиней передачи «Секрет на миллион», где ответила на провокационные вопросы ведущей Леры Кудрявцевой. Когда беседа коснулась семейных отношений, ведущая спросила героиню, были ли измены супруга. На что певица ответила решительное «нет».«Я осознаю, что со стороны может показаться, что мы совершенно не подходим друг другу. Я всегда очень энергична, мне нужно спешить и что-то делать. Алексей - спокойный человек, он неторопливый. Но мы сразу поняли, что переделывать друг друга - путь в никуда и успокоились», - сказала Юлия. Вместе с этим артистка дала понять, что, несмотря на слишком загруженный график, они с Алексеем находят достаточное количество времени друг для друга. В заключении Ковальчук призналась, что они с мужем мечтают о детях, а как скоро этот вопрос будет разрешен - она уточнять не стала.

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