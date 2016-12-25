Бузова и Тарасов, последние новости: телеведущая показала новую квартиру

После расставания с супругом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова неоднократно признавалась, что отныне ей нужно опираться только на себя. Речь идет о разных сторонах жизни, в том числе и материальной.Несмотря на то, что телеведущая никогда не отличалась скромными заработками, определенные послабления в этой сфере все-таки произошли. Ведь, как известно, семейный бюджет намного более эффективен, нежели индивидуальный.Многие поклонники шоу «Дом-2» считали телеведущую Ольгу Бузову и Дмитрия Тарасова идеальной парой, поэтому новость об их расставании прогремела громом среди ясного неба. Поклонники телеведущей до последнего надеялись, что она помирится с мужем, но, видимо, Ольга считает, что обратной дороги нет. Звезда «Дома-2» подала на развод. Расстаться мирно паре не удалось. По словам Ольги, муж выставил ее из дома, а также отобрал машину, которую подарил. Бузова была вынуждена переехать на съемную квартиру. Недавно поклонникам телеведущей удалось рассмотреть интерьер ее нового жилья.В своем интернет-блоге ведущая "Дома-2" опубликовала фото с множеством букетов цветов. «Каждая девочка хотя бы иногда должна просыпаться так. Спасибо вам за добрые пожелания, мне намного лучше. Конечно, я ещё продолжаю лечение, но сегодня у нас очень сложный съёмочный день на работе!!! Снимаем Новогоднюю церемонию на Доме 2. Поэтому болеть нет ни времени, ни возможности. Всем хорошего дня, а мне - выстоять», - подписала кадр Бузова.Также добавим, что несколько дней назад Ольга Бузова серьезно заболела. Организм не выдержал тех колоссальных нагрузок, что она ему давала в виду творческой деятельности, что проявилось в виде бронхита.

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