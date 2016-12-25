"Дом-2" новости и слухи сегодня, 25.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 25 декабря

На телепроекте "Дом-2" происходит большое количество событий, которые в той или иной мере нашли свое отражение в свежем обзоре последних новостей на сегодня, 25 декабря 2016: Дмитрия Дмитренко и Ольгу Рапунцель обвинили в том, что эта пара водит телезрителей за нос. Антон Гусев написал откровенное сообщение о своем разводе с супругой.— Андрей Чуев вряд ли мог похвастаться доверием к себе не только со стороны зрителей, но еще и участников телестройки. Все то, что мужчина говорил, воспринималось с недоверием. В качестве примера можно обратиться к его отношениям с Мариной Африкантовой, которые никак не ассоциировались с образом Чуева, поэтому воспринимались с контекстом недоверия. Более того, во время награждения новогодними премиями, репутация Андрея Чуева «сыграла с ним злую шутку». Так из числа всех возможных номинаций парню досталась «Аферист года», причем его «аферой» были признаны отношения с Мариной Африкантовой, в то же время, его роман с «королевой красоты» был признан «Любовью года».— Андрей Назаров объяснил, кем по сути является Элен Каминская. "На днях Элен покинула проект. На лобном я до последнего был уверен, что это проверка её новых отношений с Сергеем, к сожалению оказалось не так. У нас были сложные отношения, ссоры, крики, драки, но так же были и положительные моменты, забота, нежность, страсть. Я знаю, какая она на самом деле. Это по-настоящему живые отношения, живые чувства и эмоции. Не смотря на весь негатив, я уверен, что у неё все будет отлично! Она сильная и справиться с любой трудностью! Главное, что бы она научилась ценить и дорожить тем, что имеет", - отметил парень.— Антон Гусев устал от того количества откровенно лживых сообщений, что имеются в интернете из-за его развода с супругой, что привело его к откровенной исповеди следующего содержания: "Все, что вы видите в Инстаграм, это пыль! Пыль с самого начала, пускаемая вам в глаза. Я знаю за себя, я знаю свою правду, Ее знают все наши близкие и знакомые. Остальное мне не важно. Даже комментарий в журналы не давал такие откровенные! Ушёл не я, я до последнего пытался сохранить семью, ожидав Евгению у подъезда до 3 утра в машине, но так и не дождавшись уезжал. Как только я увидел фото с одним, вторым, в гостинице и тд, я для себя принял окончательное решение, осознанное. Человек не сможет играть жертву долго, личность откроется совсем скоро. Есть много на то причин. Все сами увидите и поймёте. Возможно я во многом не прав, не оправдываю себя, но для сохранения семьи и для семьи в целом, я делал всегда что мог. Но, этого казалось мало. Жизнь совсем скоро растащит все на свои места. Я желаю ей быть по-настоящему счастливой, и уже прекращать быть жертвой, ни к чему скрывать свою жизнь настоящую. Сегодня был официальный развод, и я каждый день убеждаюсь, и уверен, что все что произошло, это только к лучшему. Сын подрастёт все увидит, все поймёт. Доказывать здесь каждому второму, что вина не во мне, я не собираюсь. Я хочу сказать одно, давайте жить дружно, давайте каждый будет заниматься и делать свою жизнь лучше, счастливее, добрее. Всех с наступающим".— Несколько дней назад появилась новость о пропаже на «Острове любви» у Ольги Рапунцель украшений. Тогда девушка во всем обвинила Александру Артемову, в результате чего, между ними разгорелся серьезный конфликт, замешанными в который оказались Евгений Кузин и Дмитрий Дмитренко. Впрочем, скорее всего, Саша не имеет никакого отношения к этой истории. А стало это понятно после одного из эфиров, когда зрителям удалось разобрать фразу, сказанную Димой Ольге. Исходя из этого, практически ни у кого не осталось сомнений, что «бренды» просто-напросто разыграли очередной «спектакль».

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