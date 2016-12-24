Битва экстрасенсов финал 17 сезон смотреть онлайн серию от 24 декабря 2016: кто победил в проекте

Это случилось. Поклонники популярного телешоу "Битва экстрасенсов" узнали, кто стал победителем 17-го сезона. Ведь именно этот сезон заинтриговал своей неожиданностью.Как это всегда бывает, любой проект подходит к своему логическому завершению. 17-й сезон "Битвы экстрасенсов" не стал исключением. Мистическое телешоу закончилось, а сегодня, 24 декабря, на телеканале ТНТ был продемонстрирован финальный выпуск. Четыре самых выдающихся экстрасенса, коим удалось достичь этой стадии, попытались вновь доказать свои сверхъестественные способности.Среди претендентов на звание лучшего четыре сильнейших экстрасенса: Свами Даши, Дария Воскобоева, Мэрилин Керро и Надежда Шевченко. Съемки финала программы прошли на прошлой неделе, поэтому имя победителя уже известно. Синюю руку на этот раз получил Свами Даши, а второе место досталось эстонской ведьме Мэрилин.На пути к заветной победе экстрасенсы проходили порой очень сложные испытания, часто удивляя даже бывалых скептиков. С первых серий телезрители выбрали своего фаворита и вот наконец наступило время обнародовать результаты голосования.Посмотреть онлайн финальный выпуск "Битвы экстрасенсов" от 24.12.2016 можно на официальном сайте телеканала ТНТ, где имеется соответствующий раздел с шоу "Битва экстрасенсов",

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