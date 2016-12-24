Авторизация
 
  • 19:37 – Дмитрий Щебет победитель шоу Танцы 3 сезон: биография, лучшие фото и видео, финал 
  • 19:24 – Гороскоп на 25 декабря для всех знаков Зодиака 
  • 18:57 – Рассмеши комика: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.12.2016) 
  • 18:57 – Х-фактор-7: смотреть финал онлайн (эфир от 24.12.2016) 


Названо имя победителя "Битвы экстрасенсов" в 17 сезоне: кто победил, где смотреть финал онлайн 24.12.2016

Названо имя победителя "Битвы экстрасенсов" в 17 сезоне: кто победил, где смотреть финал онлайн 24.12.2016
На протяжении двух месяцев поклонники проекта "Битва экстрасенсов" с нетерпением ожидали того момента, когда будет озвучено имя победителя 17-го сезона. И вот, под занавес текущего года, он настал. Стало известно, кто из самых сильных экстрасенсов одержал победу в ходе зрительского голосования.

На сегодняшний день можно констатировать, что на протяжении 16-ти выпусков сильнейшие ясновидящие страны проверяли свои силы. Им пришлось пройти сквозь таинственные препятствия, поиски, расследования и интересные эксперименты. Из 13 экстрасенсов остались по итогам испытаний только четверо - Надежда Шевченко, Мэри, Свами Даши и Дария Воскобоева. Они отличаются невероятными способностями. Каждый из них - уникальная личность, которая заслуживает отдельного пристального внимания.

И теперь их ждет последнее, самое непредсказуемое испытание - объявление результатов зрительского голосования. В такой тяжелый момент их пришли поддержать родные и близкие, участники 17-го сезона и победители прошлых битв. В этом сезоне борьба была напряженной - Свами и Мэри шли весь путь практически «ноздря в ноздрю».

Примечательно, что имя победителя стало известно еще 17 декабря. Как сообщали пользователи интернета, триумф одержал Свами Даши, который получил 56 процентов голосов зрителей. В свою очередь Мэрилин Керро в очередной раз остановилась в шаге от победы. К слову сказать, посмотреть последний выпуск семнадцатого сезона "Битвы экстрасенсов" можно на официальном сайте ТНТ, либо же на сервисе RuTube.

Свами Даши - загадочный мистик, 20 лет проживший в Индии, фаворит этого сезона «Битвы экстрасенсов». О пережитом там духовном опыте предпочитает не рассказывать, но уверен, что теперь его возможности безграничны. Свой возраст он не афиширует, но известно, что его жена сильно моложе его, и у него четверо детей. Даши давно известен как мастер телесных практик, свой проект он называет «дух-душа-тело», а свой метод «Бездуховная духовность». Родился в Ленинграде, живет в Санкт-Петербурге.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163206-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4160
+0.00%
72.5224
+0.06%
1.1407
+0.02%
0.2115
+1.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 363
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 328
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 760
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 615
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 518
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 518
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 506
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 498
  • 0
Дмитрий Щебет победитель шоу Танцы 3 сезон: биография, лучшие фото и видео, финал
  • 19:37
  • 0
  • 0
Гороскоп на 25 декабря для всех знаков Зодиака
  • 19:24
  • 0
  • 0
Рассмеши комика: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.12.2016)
  • 18:57
  • 0
  • 0
Х-фактор-7: смотреть финал онлайн (эфир от 24.12.2016)
  • 18:57
  • 0
  • 0
Битва экстрасенсов 17 сезон 281 серия Финал смотреть онлайн 24 12 2016
  • 18:47
  • 0
  • 0
Финал КВН 2016, высшая лига: смотреть онлайн эфир от 24.12.2016
  • 18:47
  • 0
  • 0
ТНТ, «Танцы», финал 3 сезона: смотреть онлайн эфир от 24 декабря 2016 г.
  • 18:47
  • 0
  • 0
Танцы 3 сезон Финал 24 декабря (24.12.2016) смотреть онлайн последний выпуск на ТНТ
  • 18:47
  • 0
  • 0
Дмитрий Щебет победитель шоу Танцы 3 сезон: биография, лучшие фото и видео, финал
  • 19:37
  • 0
  • 0
Гороскоп на 25 декабря для всех знаков Зодиака
  • 19:24
  • 0
  • 0
Рассмеши комика: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.12.2016)
  • 18:57
  • 0
  • 0
Х-фактор-7: смотреть финал онлайн (эфир от 24.12.2016)
  • 18:57
  • 0
  • 0
Битва экстрасенсов 17 сезон 281 серия Финал смотреть онлайн 24 12 2016
  • 18:47
  • 0
  • 0
Финал КВН 2016, высшая лига: смотреть онлайн эфир от 24.12.2016
  • 18:47
  • 0
  • 0
ТНТ, «Танцы», финал 3 сезона: смотреть онлайн эфир от 24 декабря 2016 г.
  • 18:47
  • 0
  • 0
Что показали Путину: глава РФ ответил на вопрос омских журналистов
  • 18:21
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров