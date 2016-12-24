Названо имя победителя "Битвы экстрасенсов" в 17 сезоне: кто победил, где смотреть финал онлайн 24.12.2016

На протяжении двух месяцев поклонники проекта "Битва экстрасенсов" с нетерпением ожидали того момента, когда будет озвучено имя победителя 17-го сезона. И вот, под занавес текущего года, он настал. Стало известно, кто из самых сильных экстрасенсов одержал победу в ходе зрительского голосования.На сегодняшний день можно констатировать, что на протяжении 16-ти выпусков сильнейшие ясновидящие страны проверяли свои силы. Им пришлось пройти сквозь таинственные препятствия, поиски, расследования и интересные эксперименты. Из 13 экстрасенсов остались по итогам испытаний только четверо - Надежда Шевченко, Мэри, Свами Даши и Дария Воскобоева. Они отличаются невероятными способностями. Каждый из них - уникальная личность, которая заслуживает отдельного пристального внимания.И теперь их ждет последнее, самое непредсказуемое испытание - объявление результатов зрительского голосования. В такой тяжелый момент их пришли поддержать родные и близкие, участники 17-го сезона и победители прошлых битв. В этом сезоне борьба была напряженной - Свами и Мэри шли весь путь практически «ноздря в ноздрю».Примечательно, что имя победителя стало известно еще 17 декабря. Как сообщали пользователи интернета, триумф одержал Свами Даши, который получил 56 процентов голосов зрителей. В свою очередь Мэрилин Керро в очередной раз остановилась в шаге от победы. К слову сказать, посмотреть последний выпуск семнадцатого сезона "Битвы экстрасенсов" можно на официальном сайте ТНТ, либо же на сервисе RuTube.Свами Даши - загадочный мистик, 20 лет проживший в Индии, фаворит этого сезона «Битвы экстрасенсов». О пережитом там духовном опыте предпочитает не рассказывать, но уверен, что теперь его возможности безграничны. Свой возраст он не афиширует, но известно, что его жена сильно моложе его, и у него четверо детей. Даши давно известен как мастер телесных практик, свой проект он называет «дух-душа-тело», а свой метод «Бездуховная духовность». Родился в Ленинграде, живет в Санкт-Петербурге.

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