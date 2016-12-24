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Шоу "Танцы", 3 сезон, победитель назван: Дмитрий Щебет - фото победителя

Шоу "Танцы", 3 сезон, победитель назван: Дмитрий Щебет - фото победителя
На телеканале ТНТ подошел к логическому завершению телепроект "Танцы", в ходе которого стал известен победитель третьего сезона. Примечательной его особенностью стал тот факт, что явный фаворит постоянно оставался где-то позади, тогда как победу одержал ничем не выделявшийся участник.

Первое место досталось Дмитрию Щебету. В свою очередь Станислав Литвинов заработал "серебро", хотя на протяжении длительного времени именно он назывался главным фаворитом проекта. Баяна по результатам зрительского голосования удостоилась третьей позиции. В свою очередь Даша ролик сумела пробиться в финал, но остановилась в шаге от третьего места. Пятая строчка за Даяной, а шестую позицию заполучила Кононова.

Как оказалось, большинство поддерживало Стаса, но победил Дима. И теперь его победу списывают на слова, сказанные в эфире Битвы экстрасенсов. Тогда он откровенно рассказал, что мечтает победить в Танцах. И даже уже определил, куда потратить деньги - он построит дом маме.

В связи с обрушившимся на него шквалом негативных эмоций и мыслей фанатов шоу Щебет закрыл комментирование на своей странице в "Инстаграм". И пока ни один из финалистов шоу не рассказал о его результатах.

Тем временем отмечается, что Дмитрий Щебет завоевал победу нечестным путем. Именно так уверены многочисленные фанаты шоу. Они решили, что победа пришла к простому казахскому танцору благодаря его участию в Битве экстрасенсов. На шоу ясновидящие должны были угадать, кто танцевал перед ними.

Щебет разоткровенничался с одним из экстрасенсов. Он сообщил, что желает победить всей душой. Но прежде всего на выигранные деньги построит своей маме дом. И вот именно эти слова, именно это давление на жалость стало причиной его победы.


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