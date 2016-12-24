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"Ледниковый период", финал 24 декабря: победитель станет известен сегодня, видео

"Ледниковый период", финал 24 декабря: победитель станет известен сегодня, видео
Совсем немного времени осталось до того момента, когда зрители Первого канала узнают победителя проекта "Ледниковый период", который на протяжении длительного временного отрезка держал их в тонусе и томил в ожиданиях.

Уже сегодня, 24 декабря 2016 года, на Первом канале состоится финальный выпуск ледового шоу "Ледниковый период". Начал в 19:20. Зрители запаслись терпением, потому что интрига сохраняется до самого конца.

Финал проекта обещает быть особенно горячим - фигуристы и их неопытные партнеры подготовили для публики яркие концертные номера, а создатели шоу обещают порадовать неожиданностями и сюрпризами в виде выхода на лед прославленных отечественных фигуристов с яркой праздничной программой. Шестой сезон проекта, которого зрители ждали более двух лет, завершится также феерично, как начался, и надолго запомнится многочисленной аудитории.

Оценки жюри по итогам последних четырех этапов:

А. Сотникова / А. Соколовский — 47.98
Ю. Караулова / М. Траньков — 47.96
Т. Навка / А. Бурковский — 47.96
А. Денкова / В. Васильев — 47.94
А. Каширина / Р. Костомаров — 47.90
Е. Крегжде / П. Ванагас — 47.88
Д. Мороз / А. Тихонов — 47.88
Е. Варнава / М. Маринин — 47.86
Т.Тотьмянина / М. Гаврилов — 47.84
М. Дробязко / А. Руденко — 47.52

Стоит отметить, что проект «Ледниковый период» считается одним из самых зрелищных на отечественном ТВ. По правилам, в пару к опытному фигуристу ставится представитель отечественного шоу-бизнеса, не имеющий отношение к фигурному катанию. Сложность задачи заключается в том, что новичка необходимо всего за одну неделю научить танцевать на льду профессионально и уверено, а также несомненно артистично, ведь каждое выступление в шоу считается отдельным спектаклем, имеющим свой сюжет и целевую направленность. В своем большинстве звезды справляются с задачей на отлично, но фаворитами и впоследствии победителями становятся только те, кто сумел показать просто неимоверные результаты за короткий срок обучения.


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