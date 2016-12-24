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Бузова и Тарасов, последние новости: телеведущая потеряла сознание на концерте

Бузова и Тарасов, последние новости: телеведущая потеряла сознание на концерте
Эмоциональное перенапряжение, которое в последнее время испытывает популярная телеведущая Ольга Бузова, сказывается на ее здоровье самым неприятным образом.

В первую очередь внутреннее напряжение достигло пиковых значений из-за двух ситуаций: развода с супругом Дмитрием Тарасовым, а также вскрывшейся интимной перепиской и откровенными фотографиями, что просочились в интернет несколько дней назад. Как бы этого не пыталась скрыть ведущая телепроекта "Дом-2", ее состояние здоровья пошатнулась.

В данном контексте можно говорить о той неприятной ситуации, которая приключилась с Бузовой накануне. Девушка упала в обморок прямо на концерте. Только лишь находившиеся на сцене танцоры сумели ее подхватить и не позволить каким-то образом травмироваться телезвезде.

В этой связи следует вспомнить о предписаниях врачей, которые диагностировав у девушки острый бронхит, попросили ее отлежаться несколько дней. Однако творческая натура и большое трудолюбие сказали свое слово. Ольга отказалась от больничного, что и привело к крайне нежелательным последствиям в виде обморока прямо во время выступления.

Ранее Ольга Бузова разоткровенничалась с подругами, сообщив, что муж выгнал ее из дома. Разговор случился во время прощальной вечеринки футболиста Александра Самедова, переходящего из "Локомотива" в "Спартак". Девушки вышли на свежий воздух, подальше от шума, чтобы обсудить подробности личной жизни ведущей телепроекта "Дом-2". "Какие деньги на **й? Он меня выкинул из квартиры, без машины оставил! ... Он приехал с кавказцами, чеченцами... "Отдавай на **й все, отдавай все!" - процитировала Дмитрия Тарасова Ольга Бузова, которого также назвала "мразью".


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