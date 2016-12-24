Новости шоу-бизнеса России сегодня, 24.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 24 декабря

Последние новости российского сегмента шоу-бизнеса на сегодняшний день, 24 декабря, сообщают о массе событий. Среди них можно остановиться на следующих: Лариса Гузеева решила откровенно рассказать о семейной тайне. Стала известна зависимость Анжелики Варум, от которой она не может отказаться. Сергей Лазарев подтвердил, что у него имеется сын.Известная телеведущая Лариса Гузеева имеет 16-летнюю дочь Лели, у которой сейчас каникулы. Девушка решила провести отдых в Тбилиси. Именно здесь проживает бывший супруг телезвезды - Кахи Толордава. В виду того, что Лариса сохранила хорошие отношения с отцом своего сына Георгия, то и вся семья прекрасно с ним общается. Теплые отношения с бывшим мужем мамы сложились и Ольги. Об отдыхе дочки рассказала сама Лариса Гузеева, опубликовав в микроблоге трогательное семейное фото, на котором ее дочь обнимает Каху.«Тбилиси. Лелька с отчимом. У нее тоже каникулы», - прокомментировала снимок Гузеева. Вскоре телеведущая отметила, что отчим - это папа ее старшего сына, что исключило недопонимания со стороны поклонников. «Дорогие люди, я поняла: теперь любой мой коммент я должна пояснить. Например: Леля с отчимом - это мило, юмор. На этом фото Леля так же с любимым отчимом « прикалывается» от полноты чувств-с! Она в гостях в Тбилиси у папы брата», - поведала Гузеева.Прославленная певица Анжелика Варум решила больше не скрывать своей зависимости, о чем она публично призналась поклонникам. Она раскрыла игровую зависимость, от которой не может избавиться уже несколько лет. По словам Варум, она часто играет в такие игры, как преферанс и покер, причем делает это на деньги. Эти не совсем правильные увлечения жены подтвердил ее супруг Леонид Агутин, рассказавший следующее: "Уйдет в компанию. Там 10-12 здоровенных мужиков виски пьют, сигары курят, а она одна цыпленком среди них сидит, раздевает их всех на деньги и приходит домой".Однако сильно переживать за свою вторую половину Агутину не приходится. Ведь Анжелика играет исключительно с проверенными людьми, которые не сделают ей ничего плохого. "Я стараюсь не играть с незнакомыми людьми, потому что можно попасть в большие неприятности", - высказалась Варум, которая, что интересно, совсем не планирует отказываться от азартного увлечения.Знаменитый певец Сергей Лазарев после того, как его фотографии с сыном Никитой, которому уже два с половиной года, появились в интернете, решил внести ясность в этот вопрос. Исполнитель признался, что на самом деле стал отцом, но пытался до последнего скрыть этот личный момент. Певец признался, что на самом деле воспитывает отпрыска и счастлив носить такое звание, как "папа". Вместе с этим он попросил окружающих не вмешиваться в его личное пространство, поэтому какие-либо детали приводить не стал. По этой причине остается неизвестным, кем является мама ребенка."Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций. и даже для взрослых и опытных людей такое повышенное внимание - это сложное испытание, не говоря уже о маленьком ребенке. Именно поэтому мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2,5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлений. Но сегодня так случилось, что широкой общественности стало известно это сокровенное событие моей личной жизни", - поведал исполнитель.

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