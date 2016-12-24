"Битва экстрасенсов", 17 сезон: победитель, кто выиграл в финале программы

Уже сегодня, 24 декабря, на телеканале ТНТ будет продемонстрирован финальный выпуск шоу "Битва экстрасенсов" 17-го сезона. Однако результаты зрительского голосования известны уже сейчас, так как в интернете появилась соответствующая информация неделю назад.Как и ожидали многочисленные поклонники, уверенную победу одержал Свами Даши. Его главным конкурентом являлась Мэрилин Керро. Однако эстонской ведьме в очередной раз не удалось завоевать повышенные симпатии со стороны телезрителей, что и привело к ее поражению. Впрочем, девушка не исключает для себя возвращения на "Битву экстрасенсов" уже в 18-м сезоне.Один из последних выпусков 17-го сезона оказался невероятно напряженным и сложным, хоть он еще и не был показан по телевидению. Но некоторые подробности уже известны. Во время испытания экстрасенсы едва не потеряли самообладания. Привидение маленького мальчика, в старинном особняке, затуманило рассудок участников проекта. Но так или иначе, маги все же преодолели столь тяжелое задание и успешно показали свои таланты. Зрители с нетерпением ждали грандиозного финала, дабы узнать имя сильнейшего экстрасенса России. Еще одно испытание требовало от участников максимальной концентрации, так как им нужно было расследовать гибель молодого человека.Примечательно, что под занавес выпуска Мэрилин Керро честно призналась, что расположится на втором месте, что позволило поклонникам сделать вывод, что в очередной раз эстонской ведьме не удастся захватить лидерство. В свою очередь после награждения, которое состоялось ночью 17 декабря, ситуация прояснилась окончательным образом. Сильнейшим экстрасенсом был признан Свами Даши, который с самого начала поразил своими уникальными способностями.Свами Даши родился в Санкт-Петербурге 22 августа. Но Свами жил в Индии долгое время, почти 20 лет. Именно там он и обучил духовное искусство и йогу. Настоящее имя Свами Даши Петр Смирнов. Петр в свои 62 года выглядит намного моложе своего возраста, что отмечают все окружающие его люди. В молодости он занимался спортом и даже принял участие в Токио в олимпиаде. Петр участвовал за российскую команду. Ежели обратиться к личной жизни, то здесь и вовсе все окутано тайнами. Известно лишь, что Даши женат и имеет детей. Его супругой является мастер спорта в области художественной гимнастики - Ирина Ногина. Она с трудом сдерживала эмоции во время наблюдения за "Битвой экстрасенсов". Из уточненных данных следует, что у Свами два сына и дочь.

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