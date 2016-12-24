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"Голос" 5 сезон, выпуск от 23 декабря, прямой эфир полуфинала: где смотреть онлайн

"Голос" 5 сезон, выпуск от 23 декабря, прямой эфир полуфинала: где смотреть онлайн
Вчера, 23 декабря, на Первом канале был показан полуфинал шоу "Голос", в ходе которого определились четыре финалиста самого главного вокального проекта страны.

Главной особенностью полуфинального этапа от остальных заключается в том, что участники исполняли сначала одну композицию в одиночку, а затем дуэты объединялся, так как к нему присоединялся звездный исполнитель. Также нужно отметить, что отбор победителей этого этапа производится за счет зрительного голосования и распределения процентов (60 и 40) со стороны наставников. Результаты суммируются.

Посмотреть онлайн новый выпуск от 23.12.2016 можно на сайте Первого канала, где имеется соответствующий раздел с программой "Голос".

По итогу всех выпусков, после и похвал судей, а также, конечно, активности зрителей в ходе голосования, обозначилось по два сильнейших представителя из каждой команды: Полину Гагарину на сцене представят Сардор Милано и Михаил Житов, от Димы Билана покорять публику выйдут Кайран Примбердиев и Олег Коробков, Леонида Агутина представят Ксения Коробкова и Дарья Антонюк, а Григория Лепса Дарья Ставрович и Александр Панайотов. Впоследствии кто-то из восьмерки будет назван и абсолютным победителем проекта, но финал шоу состоится только через неделю, а пока у публики есть возможность в который раз насладиться яркими и артистичными участниками в полном составе.

Стоит отметить, что самой парадоксальной ситуация получается в команде у Лепса - выбрать одного из двух оставшихся участников будет нелегко как самому наставнику, так и многочисленной аудитории. Ставрович и Панайотов уже состоявшиеся звезды, имеющие буквально армии поклонников, но в разных направлениях - Саша в свое время был популярным поп-исполнителем, а Даша является солисткой известной отечественной рок-группы. Интрига в данном случае зашкаливает и заставляет зрителя еще более активно поддерживать своих фаворитов, чтобы хоть на шаг приблизить их к заветной победе.


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