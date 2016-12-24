"Дом-2" новости и слухи сегодня, 24.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 24 декабря

Последние новости телепроекта "Дом-2" на сегодня, 24 декабря 2016 года, информируют о большой череде событий, среди которых следует остановиться на таких, как: Александра Харитонова заработала премию "Успех года" за свои достижения в различных областях. Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель расположились на третьем месте в свадебном конкурсе.— Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре внимания из-за своей бурной деятельности. Накануне, прямо во время исполнения своего хита "Под звуки поцелуев" она потеряла сознание и упала на сцене. Благо, что все обошлось без более неприятных последствий.— Александра Харитонова удостоилась премии "Успех года". В свою очередь "Любовь года" получили Марина Африкантова и Андрей Чуев, тогда как Татьяна Владимировна Африкантова - "Самое жесткое волшебство года". А вот Чуев получил вдобавок к приятной награде еще и весьма некрасивую - "Аферист года".— Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель в данный момент располагаются на третьей позиции в голосовании на конкурсе "Свадьба на миллион". Больше всех по этому поводу негодует Андрей Чуев, который даже устроил перепалку с Дмитрием на лобном месте.— Евгения Феофилактова и Антон Гусев вчера официально оформили свой развод, о котором поклонники бурлят уже несколько недель.— Накануне участники реалити-шоу снимали новогодний концерт. Действо происходило в городских квартирах. Среди гостей нашлось место и для бывших героев "Дома-2".

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