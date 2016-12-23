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Новости шоу-бизнеса сегодня, 23 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.12.2016

Новости шоу-бизнеса сегодня, 23 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.12.2016
Последние новости российского сегмента шоу-бизнеса на сегодняшний день, 23 декабря, информируют о следующей череде событий из жизни звезд: Митя Фомин лишился водительских прав за управление машиной под наркотиками. Лера Кудрявцева раскрыла неожиданную правду о своем супруге. Кэти Топурия призналась, что недавно ее не смогла узнать собственная дочь.

Новости шоу-бизнеса сегодня, 23 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.12.2016
Известный певец Митя Фомин оказался в крайне щекотливой ситуации. В виду того, что он неадекватно вел себя на дороге, управляя собственным "Мерседесом", сотрудники полиции сначала остановили его, а затем попросили пройти медицинское освидетельствование. Дело в том, что своим поведением и внешним видом исполнитель явно доказывал, что он находится в нетрезвом состоянии. Однако врачи не смогли обнаружить в крови Фомина алкоголь. Впрочем, стражи порядка поняли в чем дело очень быстро. Они отправили популярного певца на экспертизу для выявления наркотического опьянения. Были взяты анализы на наркотики. Ответ от экспертов пришел положительный, после чего материалы были переданы в суд.

Не так давно состоялось судебное заседание, в ходе которого все материалы указывали на виновность исполнителя хита "Все будет хорошо". Судья не стал церемониться с артистом и вынес решение на основе действующего законодательства. Помимо штрафа в размере 30 тысяч рублей Митю Фомина лишили водительского удостоверения на полтора года. Сам артист по этому поводу никак не высказывается.

Новости шоу-бизнеса сегодня, 23 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.12.2016
Прославленная телеведущая Лера Кудрявцева относится к числу тех знаменитостей, которые стараются не впускать в свою личную жизнь посторонних, придерживаясь простого правила: "счастье любит тишину". Но даже Лера иногда делает исключения из своих принципов, когда в ее блоге появляются трогательные видеозаписи, на которых Кудрявцева и ее муж - Игорь Макаров демонстрируют семейную идиллию. Один из таких роликов появился на днях в микроблоге Кудрявцевой. В комментарии под домашним видео Лера призналась, что муж хоккеист подрабатывает дома ее личным косметологом.

На записи Макаров сделал своей супруге уникальный массаж лица. Посмотревшим видео подписчикам Кудрявцевой было очевидно, что ролик был снят звездной парой в шутку. Однако среди них нашлись и те, кто поверил в то, что Игорь владеет секретами косметологии и принялись критиковать его «работу». «Ужаснее рук не видела. И на возраст 45 лет массаж делается другой. А этот идет на растягивание кожи…» - написала одна из подписчиц. Лера такие замечания воспринимает с юмором и лично ответила высказавшей свое недовольство фанатке: «ваш комментарий удостоен приза!».

Новости шоу-бизнеса сегодня, 23 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 23.12.2016
Популярная исполнительница Кэти Топурия накануне пожаловалась своим поклонникам на маленькую дочурку Оливию. Возмущение певицы вызвал тот факт, что девочка путает звезду и других людей, которых называет мамой. Зачастую речь идет вовсе не о женщинах, а о представителях мужской половины человечества. Этот момент возмущает Топурию, хоть она и списывает данные проявления на слишком нежный возраст дочери. Вот что по этому поводу рассказала сама артистка: "Она когда видит какого-то мужика с длинными волосами, говорит: «Мама». Я не знаю, как на это реагировать".

Вместе с этим поклонники обращают внимание на тот аспект, что недавно Кэти познакомила Оливию с Дедом Морозовым. Впрочем, девочка оказалась морально не готова к такому знакомству, потому что сильно испугалась волшебного дедушку. "Она Деда Мороза увидела и так испугалась. Думаю, теперь она не только не будет ему письма писать, но и видеть больше не захочет", - пояснила звезда эстрады.


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