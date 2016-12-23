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Бузова и Тарасов разводятся, новости: телеведущая опухла после разрыва

Бузова и Тарасов разводятся, новости: телеведущая опухла после разрыва
Прославленная российская телеведущая Ольга Бузова появилась в эфире телестройки "Дом-2" в весьма непонятном виде. Оператор продемонстрировал лицо знаменитости крупным планом, что вызвало удивление у зрителей, так как оно представляло очень опухшим.

Пользователи интернета из числа наиболее придирающихся указали на то, что лицо Бузовой, которое оказалось без косметики, выглядело чрезмерно опухшим и совершенно не ассоциировалось с той красотой, которую ранее излучала ведущая "Дома-2". Сразу же стали строиться версии и догадки по этому поводу. Обобщая, можно выделить несколько основных.

В первую очередь поклонники Бузовой уличили ее в чрезмерном увлечении алкогольными напитками, что вполне допустимо в ее жизненной ситуации - развод и интимный скандал. Нашлась и та часть фанатов Ольги, которые предположили, что всему виной так называемые уколы красоты, после которых лицо сначала опухает, а затем приобретает вполне презентабельный вид.

Еще одна версия указывала на то, что телезвезда настолько сильно переживала из-за развода с супругом-футболистом Дмитрием Тарасовым, но эмоциональное перенапряжение таким негативным образом сказалось и на ее внешнем виде.

Вполне возможно, что речь попросту идет о заболевании, которое несколько дней назад Ольга Бузова подхватила. В своем блоге девушка признавалась, что на пару дней выбилась из рабочих процессов, потому что повышенная температура тела и общая усталость - не позволяли ей трудиться в прежнем темпе. В частности, она демонстрировала себя запечатленную на диване с протянутой рукой, в которую была вставлена игла капельницы. В подписи к фотографии Бузова уточнила, что у нее крайне неприятный диагноз - острый бронхит.


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