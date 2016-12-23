"Выйти замуж за Пушкина", сериал: чем закончился, описание последних серий

На Первом канале завершился показ 8-серийного сериала "Выйти замуж за Пушкина", который с первой же серии заработал уважение со стороны зрителей, которые с нетерпением ожидали продолжения, не понимая, как все закончится.
Вчера, 22 декабря, были продемонстрированы заключительные, 7 и 8, серии. С помощью их поклонники узнали, каковой же получилась развязка этого интересного комедийного сериала, который сняли сразу два режиссера Владимир Краснопольской и Валерий Усков.
Фильм снят по мотивам повести Александра Галина «Объект по имени Пушкин». Бизнесмен Виталий Сазонов запланировал блестящее будущее для своей дочери Лены. Первый шаг, по его мнению, - свадьба девушки и сына его делового партнера. Отцы уже обо всем договорились, но не учли одно обстоятельство - Лена совершенно не желает выходить замуж. Девушка бросает все силы на то, чтобы разрушить планы отца."Выйти замуж за Пушкина", чем закончился сериал: описание 7 и 8 серий
Седьмая серия расскажет многочисленной армии поклонников сериала о следующих событиях: от Сурикова требуют отслеживать всю электронную переписку Саши, чтобы тот не смог связаться с французами и перебраться вместе с Леной в Париж. Суриков полностью следует инструкциям, тогда как Саша опаздывает на получение гранта. Лена разочаровывается.
Восьмая, заключительная серия, укажет на то, что Лена сделает предложение Максиму, после чего доведет до сведения родителей информацию о предстоящей свадебной церемонии. Главное условие, которое она ставит своему неуступчивому отцу, свадьба будет в Пскове, дабы Саша увидел, насколько она счастлива без него. О свадьбе вскоре узнает Надя, решая, что Суриков женится на Лене.
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