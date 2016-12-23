"Выйти замуж за Пушкина", сериал: чем закончился, описание последних серий

На Первом канале завершился показ 8-серийного сериала "Выйти замуж за Пушкина", который с первой же серии заработал уважение со стороны зрителей, которые с нетерпением ожидали продолжения, не понимая, как все закончится.Вчера, 22 декабря, были продемонстрированы заключительные, 7 и 8, серии. С помощью их поклонники узнали, каковой же получилась развязка этого интересного комедийного сериала, который сняли сразу два режиссера Владимир Краснопольской и Валерий Усков.Фильм снят по мотивам повести Александра Галина «Объект по имени Пушкин». Бизнесмен Виталий Сазонов запланировал блестящее будущее для своей дочери Лены. Первый шаг, по его мнению, - свадьба девушки и сына его делового партнера. Отцы уже обо всем договорились, но не учли одно обстоятельство - Лена совершенно не желает выходить замуж. Девушка бросает все силы на то, чтобы разрушить планы отца.Седьмая серия расскажет многочисленной армии поклонников сериала о следующих событиях: от Сурикова требуют отслеживать всю электронную переписку Саши, чтобы тот не смог связаться с французами и перебраться вместе с Леной в Париж. Суриков полностью следует инструкциям, тогда как Саша опаздывает на получение гранта. Лена разочаровывается.Восьмая, заключительная серия, укажет на то, что Лена сделает предложение Максиму, после чего доведет до сведения родителей информацию о предстоящей свадебной церемонии. Главное условие, которое она ставит своему неуступчивому отцу, свадьба будет в Пскове, дабы Саша увидел, насколько она счастлива без него. О свадьбе вскоре узнает Надя, решая, что Суриков женится на Лене.

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