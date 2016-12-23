Новости "Дом-2" на 6 дней раньше эфира сегодня, 23 декабря: скандальные новости и сплетни от участников

На телепроекте "Дом-2" продолжает происходить большое количество событий, среди которых на сегодняшний день, 23 декабря, можно выделить следующие: Марина Африкантова раскрыла последние новости с Сейшельских островов. Тата Абрамсон похвасталась дорогостоящим украшением. Юлия Теплова рассказала о заданиях на свадебном конкурсе.Марина Африкантова коротеньким образом рассказала последние новости с Сейшельских островов. "Сегодня у нас были военно-пляжные сборы, это было очень забавно и весело ! Мы разжигали костёр, собирали палатку, готовили на костре, были спасателями. За то, что мы хорошо себя проявили наши мальчики подарили нам выходной в красивом отеле", - заметила она.Внушительное время Тате Абрамсон не удавалось уговорить Валеру приобрести ей обручальное кольцо. Впрочем, в конечном счете, Блюменкранц сдался под напором своей пассии, решив, что не может отказать матери своего будущего ребенка. Теперь же зрители «Дома 2» также могут оценить украшение. Во время общения с подписчиками, Тата продемонстрировала подарок, особенно подчеркнув, что безумно рада такому знаку внимания от Валеры.Юлия Теплова раскрыла детали о заданиях на конкурсе "Свадьба на миллион". "Как вы знаете, женихи шили своими ручками свадебные платья для невест. Все пары постарались и достойно прошли это задание, а с первого взгляда и не скажешь, что парни ловко обращаются с иголкой и ниткой. Задание на следующую неделю - «Поменяться ролями». Парни будут выполнять все женские хлопоты, тем временем, как девушки будут заниматься физическим трудом. Всё предельно просто и одновременно, ой как сложно. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, вы голосуете и за кого?" - поделилась девушка.Совсем недавно сообщалось о том, что после критики в социальной сети Илья Яббаров все же решил встретиться со своей семьей. Тем не менее, бывшая супруга участника «Дома 2», помня его наплевательское отношение, отказалась пускать его на порог дома, а также не допустила встречи с дочерью. Узнав о сложившейся ситуации, мать Ильи Яббарова пришла в ярость и посоветовала сыну не церемониться с супругой, а решить вопрос через суд. Более того, Людмила Михайловна настаивает на том, чтобы ее сын прекратил всяческие контакты с бывшей женой.

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