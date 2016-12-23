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Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 23 декабря

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 23 декабря
Новости российского шоу-бизнеса, которые актуальны на сегодняшний день, 23 декабря, информируют поклонников о следующих событиях из жизни знаменитостей: Надежда Бабкина наткнулась на критику из-за своего неестественного лица. Ольга Бузова подорвала здоровье во время гастрольного тура. Ксения Собчак накануне подвела итоги уходящего года.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 23 декабря
Знаменитая певица Надежда Бабкина оказалась в центре внимания вовсе не из-за своей творческой деятельности, а из-за внешнего вида. Некоторые поклонники указали на то, что в последнее время знаменитость сильно изменилась, а кто-то и вовсе перестал узнавать в лице Бабкиной ту самую легендарную исполнительницу. Поводом для таких пересудов послужила свежая фотография, которую Надежда Георгиевна разместила в интернете. На снимке она, как полагают фанаты, совершенно не похожа сама на себя. В частности, огромная порция критика была направлена на лицо артистки, которое показалось им каким-то "восквым" и "неестественным".

«Мы привыкли, что Надежда Бабкина всегда и при любых обстоятельствах выглядит потрясающе. Но последние фотографии изрядно удивили. Неужели сумасшедший график работы, переутомление и стрессы так сказались на внешнем виде звезды?», - отметили обсуждающие внешний вид Бабкиной пользователи сети. Кто-то посоветовал певице не уподобляться современным процедурам по изменению внешности, потому что естественные черты лица - останутся в моде всегда. Другие же встали на защиту исполнительницы.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 23 декабря
Популярная телеведущая Ольга Бузова, которая не так давно начала профессионально заниматься музыкой и успела выпустить первую песню, не рассчитала свои силы. Накануне девушка призналась, что ее организм попросту не выдержал гастрольного графика. В итоге ведущая телепроекта "Дом-2" на некоторое время слегла с острым бронхитом. Она решила отказаться от творческой деятельности хотя бы в перспективе двух дней, потому что осознала, что шутки со своим здоровьем крайне опасны.

"На последних гастролях мне стало очень плохо, поэтому я сейчас занимаюсь профилактикой здоровья. Сейчас еще вирус ходит, поэтому любой артист может слечь в одну секунду из-за переутомления, тяжелого графика, отсутствия сна", - поведала Бузова, которая отличилась хитом "Под звуки поцелуев", снискавшим огромную востребованность у поклонников.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 23.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 23 декабря
Именитая телеведущая Ксения Собчак, ставшая совсем недавно в первый раз счастливой матерью, за несколько дней до завершения 2016 года решила подвести его итоги. Знаменитость не стала скрывать, что високосный год оказался чрезвычайно сложным. Однако в ее личной жизни наступила та гармония, к которой она давно стремилась, пусть публично и не признавалась в этом. "Войны, теракты, сбитые самолеты, сегодняшние похороны посла, нашествие «мизулиных» во всех сферах. И смешно, что даже тут «Жизнь Ксении Собчак» идет всегда «против шерсти». У всех год херовый, но, благодаря моему мальчику, у меня - самый счастливый!" - уточнила Ксения.

Примечательная особенность, на которую обратила внимание Собчак, заключается в том, что практически никто из ее близких друзей не может охарактеризовать завершающийся год в качестве счастливого. В этом плане она стоит, как бы, особняком, потому что количество приятных моментов в 2016 году у телезвезды было гораздо больше, нежели отрицательных.


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