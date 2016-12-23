"Битва экстрасенсов", 17 сезон: кто выиграл, названо имя победителя

"Битва экстрасенсов" в 17-м сезоне порадовала зрителей необычными испытаниями, в ходе которых главным действующим лицам, а именно людям со сверхспособностями, пришлось доказывать свою силу раз за разом.Заключительный выпуск "Битвы", который выйдет в эфир российского телевидения в ближайшую субботу, судя по отзывам пользователей интернета, оказался интригующим до самого последнего момента. Во время испытания экстрасенсы едва не потеряли самообладания. Привидение маленького мальчика, в старинном особняке, затуманило рассудок участников проекта. Но так или иначе, маги все же преодолели столь тяжелое задание и успешно показали свои таланты. Зрители с нетерпением ждали грандиозного финала, дабы узнать имя сильнейшего экстрасенса России.Даже самые закоренелые скептики были поражены удивительными возможностями, которые проявляли экстрасенсы. И вот наконец, состоялась церемония награждения на которой Марат Башаров объявил имя победителя. И конечно, им стал самый добродушный и светлый маг и эзотерик Свами Даши, настоящее имя которого Петр Смирнов. Именно он получил заслуженную награду и достоин называться самым сильным экстрасенсом сезона. Что касается ведьмы Мэрилин Керро, то ей досталось второе место. Возможно, это даст ей шанс принять участие в проекте пятый раз.Свами Даши родился в Санкт-Петербурге 22 августа. Но Свами жил в Индии долгое время, почти 20 лет. Именно там он и обучил духовное искусство и йогу. Настоящее имя Свами Даши Петр Смирнов. Петр в свои 62 года выглядит намного моложе своего возраста, что отмечают все окружающие его люди.В молодости он занимался спортом и даже принял участие в Токио в олимпиаде. Петр участвовал за российскую команду. Ежели обратиться к личной жизни, то здесь и вовсе все окутано тайнами. Известно лишь, что Даши женат и имеет детей. Его супругой является мастер спорта в области художественной гимнастики - Ирина Ногина. Она с трудом сдерживала эмоции во время наблюдения за "Битвой экстрасенсов". Из уточненных данных следует, что у Свами два сына и дочь.

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