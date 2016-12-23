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Бузова и Тарасов, последние новости: тайный поклонник усыпал телеведущую цветами

Бузова и Тарасов, последние новости: тайный поклонник усыпал телеведущую цветами
Ольга Бузова после развода с супругом Дмитрием Тарасовым постепенно возвращается к привычной жизни, в которой больше положительных эмоций, нежели негативных проявлений.

Чтобы отвлечься от грустных мыслей, так или иначе связанных с разрывом с футболистом, телеведущая с головой погрузилась в работу. Помимо того, что она ведет телепроект "Дом-2", с недавнего времени Ольга активно включилась в вокальную деятельность. Она успела записать свою первую композицию "Под звуки поцелуев", которая сразу же нашла огромную поддержку у фанатов.

Не так давно Бузова откровенно призналась, что сама виновата в разводе со своим супругом. По ее словам, в данный момент она стала куда более закрытым человеком, когда речь заходит о личной жизни. На своих ошибках она многому научилась и сделала, как кажется Ольге, правильные выводы. «Я буду дурой, если не извлеку урок и повторю те же ошибки в будущем», - поведала девушка.

Но ее свежее решение, касающиеся закрытости, никак не вяжется с публикацией в блоге фотографии, которая позволила отдельной части поклонников сделать вывод, что у Ольги появился новый возлюбленный. Речь идет о снимке, на котором телезвезда окружена большим количеством цветом. "Спасибо Вам, кто бы Вы ни были", - отметила Бузова, как бы намекая на тайного поклонника, который подобными способами хочет вызвать у нее умиление и, возможно, дальнейшую симпатию.

Поклонники поддержали телеведущую и новоиспеченную певицу в очередной раз и заявили, что Ольга этого достойна: «Бузова, ты заслужила», «Оля, как же хорошо что ты разошлась с футболистом, не помню его фамилию. У тебя будет очень хороший муж, который по достоинству оценит тебя и будет любить то, что есть в тебе. А тебя есть за что любить!» (Орфография и пунктуация авторские. - прим. ред.).

Что касается Дмитрия Тарасова, то он с удовольствием проводит свободное время. Накануне он поделился с поклонниками информацией о том, что отдохнул на Мальдивах в компании своих родственников. Отсюда он присылал фотографии, из которых становится понятно, что футболист полностью смирился с разводом.


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