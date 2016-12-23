"Дом-2" новости и слухи сегодня, 23.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 23 декабря

Последние новости с телепроекта "Дом-2", актуальные на сегодняшний день, 23 декабря, сообщают о следующей череде событий: Элен Каминская откровенно призналась, что жалеет о том, что покинула проект. Майя Донцова заселилась с Захаром в отдельную комнату. Андрей Черкасов принял решение оставаться только лишь в роли ведущего прямого эфира.— Ксения Бородина накануне отпраздновала первый день рождения своей младшей дочурки Теоны. По этому поводу был устроен шикарный праздник с большим количеством подарков.— Андрей Черкасов окончательным образом покинул телестройку. Отныне он будет появляться лишь в качестве ведущего прямого эфира.— Мама Илья Яббарова посоветовала сыну на затягивать с обращением в суд на бывшую жену. Кристина же запретила Илье видеться с дочерью, заметив, что только лишь суд может разрешить их споры.— Майя Донцова объявила о заселении с Захаром в отдельную комнату. Девушка также добавила, что с большим трудом преодолела свой страх и нервозность, но все-таки рада нынешним переменам.— Виктория Романец, тем временем, набила себе татуировку с именем возлюбленного Антона Гусева.— На Сейшелах имел место быть непростой день для невест. Им, в частности, пришлось собственными силами разжигать костер, на котором требовалось приготовить еду. Затем они выступили в роли спасателей. Многие с заданиями справились на отлично, после чего организаторы порадовали их сюрпризом в виде выходных в шикарном отеле.— Элен Каминская честно призналась, что жалеет об уходе с проекта. Она попросила прощения за свои предыдущие ошибки, высказав благодарность ведущим и участникам, а особенно своему бывшему возлюбленному Андрею Назарову, с которым она продолжает общаться.

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