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  • 03:32 – "Дом-2" новости и слухи сегодня, 23.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 23 декабря 


"Дом-2" новости и слухи сегодня, 23.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 23 декабря

"Дом-2" новости и слухи сегодня, 23.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 23 декабря
Последние новости с телепроекта "Дом-2", актуальные на сегодняшний день, 23 декабря, сообщают о следующей череде событий: Элен Каминская откровенно призналась, что жалеет о том, что покинула проект. Майя Донцова заселилась с Захаром в отдельную комнату. Андрей Черкасов принял решение оставаться только лишь в роли ведущего прямого эфира.

Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 23.12.2016: скандальные новости на 6 дней раньше

— Ксения Бородина накануне отпраздновала первый день рождения своей младшей дочурки Теоны. По этому поводу был устроен шикарный праздник с большим количеством подарков.

— Андрей Черкасов окончательным образом покинул телестройку. Отныне он будет появляться лишь в качестве ведущего прямого эфира.

— Мама Илья Яббарова посоветовала сыну на затягивать с обращением в суд на бывшую жену. Кристина же запретила Илье видеться с дочерью, заметив, что только лишь суд может разрешить их споры.

— Майя Донцова объявила о заселении с Захаром в отдельную комнату. Девушка также добавила, что с большим трудом преодолела свой страх и нервозность, но все-таки рада нынешним переменам.

— Виктория Романец, тем временем, набила себе татуировку с именем возлюбленного Антона Гусева.

— На Сейшелах имел место быть непростой день для невест. Им, в частности, пришлось собственными силами разжигать костер, на котором требовалось приготовить еду. Затем они выступили в роли спасателей. Многие с заданиями справились на отлично, после чего организаторы порадовали их сюрпризом в виде выходных в шикарном отеле.

— Элен Каминская честно призналась, что жалеет об уходе с проекта. Она попросила прощения за свои предыдущие ошибки, высказав благодарность ведущим и участникам, а особенно своему бывшему возлюбленному Андрею Назарову, с которым она продолжает общаться.


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