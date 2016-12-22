Авторизация
 
  • 15:03 – Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн 
  • 15:03 – Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн 
  • 15:03 – На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн 
  • 15:03 – Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн 


Бузова и Тарасов, последние новости: телеведущая намекнула на новые отношения

Бузова и Тарасов, последние новости: телеведущая намекнула на новые отношения
Телеведущая Ольга Бузова продолжает оставаться в центре внимания общественного мнения. Происходит это в первую очередь по той причине, что девушка скандальным образом разводится со своим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Сегодня поклонники ведущей телепроекта "Дом-2" хотят знать любые детали из ее личной жизни. Они следят за всеми проявлениями Бузовой, а среди последних сосредотачивают внимание на тот моменте, что якобы Ольга начала новые отношения. По-крайней мере, к такому выводу пришли некоторые, самые внимательные из фанатов телезвезды.

Не так давно Ольга откровенно поведала, что считает себя виноватой в случившемся разводе, а также других напастях, которые выпали на ее долю в последние недели. Конечно же, речь идет и о интимном скандале, когда личная переписку и откровенные фотографии девушки увидела вся страна.

Тем временем, подписчики блога Бузовой утверждают, что вряд ли она будет длительное время находиться в свободном плавании. Мол, сердце такой красавицы не может долго находиться в одиночестве, тогда как Дмитрию Тарасову еще предстоит укорить себя за потерю такой девушки.

Недавно Ольга намекнула, что у нее появился поклонник, личность которого является тайной для нее самой. В своем Instagram Бузова опубликовала фотографию, где она позирует на фоне нескольких шикарных корзин с цветами. «Спасибо Вам, кто бы Вы ни были», - подписала кадр звезда экрана.

Некоторые предположили, что телеведущей удалось переключиться на новые отношения. Впрочем, какие-либо детали по этому поводу недоступны в виду нежелания Бузовой хоть как-то открывать свою личную жизнь для окружающих после целой череды неприятных историй, связанных с этим аспектом.108.162.219.160


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162668-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4177
+0.01%
72.4790
+0.41%
1.1405
+0.41%
0.2093
+0.48%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Расторгуев Николай ушел из жизни, дата смерти: куда исчез артист, жив или нет
  • 12:27
  • 1 560
  • 0
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 306
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 285
  • 0
Каким знакам зодиака повезет в 2017 году: прогноз Василисы Володиной
  • 10:42
  • 1 272
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 715
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 701
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 501
  • 0
Москвич насиловал жену и детей: в многодетной семье 10 лет царило сексуальное рабство
  • 16:14
  • 500
  • 0
Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году
  • 15:01
  • 0
  • 0
Список погибших при отравлении
  • 14:56
  • 0
  • 0
Тарасов решил вернуть Ольгу Бузову: «замаливает грехи» цветами
  • 14:51
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги
  • 14:47
  • 0
  • 0
Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году
  • 15:01
  • 0
  • 0
Список погибших при отравлении
  • 14:56
  • 0
  • 0
Тарасов решил вернуть Ольгу Бузову: «замаливает грехи» цветами
  • 14:51
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги
  • 14:47
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров