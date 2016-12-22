Бузова и Тарасов, последние новости: телеведущая намекнула на новые отношения

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Телеведущая Ольга Бузова продолжает оставаться в центре внимания общественного мнения. Происходит это в первую очередь по той причине, что девушка скандальным образом разводится со своим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым.Сегодня поклонники ведущей телепроекта "Дом-2" хотят знать любые детали из ее личной жизни. Они следят за всеми проявлениями Бузовой, а среди последних сосредотачивают внимание на тот моменте, что якобы Ольга начала новые отношения. По-крайней мере, к такому выводу пришли некоторые, самые внимательные из фанатов телезвезды.Не так давно Ольга откровенно поведала, что считает себя виноватой в случившемся разводе, а также других напастях, которые выпали на ее долю в последние недели. Конечно же, речь идет и о интимном скандале, когда личная переписку и откровенные фотографии девушки увидела вся страна.Тем временем, подписчики блога Бузовой утверждают, что вряд ли она будет длительное время находиться в свободном плавании. Мол, сердце такой красавицы не может долго находиться в одиночестве, тогда как Дмитрию Тарасову еще предстоит укорить себя за потерю такой девушки.Недавно Ольга намекнула, что у нее появился поклонник, личность которого является тайной для нее самой. В своем Instagram Бузова опубликовала фотографию, где она позирует на фоне нескольких шикарных корзин с цветами. «Спасибо Вам, кто бы Вы ни были», - подписала кадр звезда экрана.Некоторые предположили, что телеведущей удалось переключиться на новые отношения. Впрочем, какие-либо детали по этому поводу недоступны в виду нежелания Бузовой хоть как-то открывать свою личную жизнь для окружающих после целой череды неприятных историй, связанных с этим аспектом.

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