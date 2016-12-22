"Выйти замуж за Пушкина", чем закончился сериал: описание заключительных, 7 и 8, серий

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На Первом канале планомерно подходит к концу показ сериала "Выйти замуж за Пушкина", который снимался режиссерами Валерием Усковым и Владимиром Краснопольским. Заключительные, 7 и 8, серии можно будет лицезреть уже сегодня, 22 декабря.Первый канал заканчивает премьерный показ восьмисерийной комедии с Александрой Бортич и Романом Мадяновым в главных ролях «Выйти замуж за Пушкина». Картина была снята по мотивам повести Александра Галина «Объект по имени Пушкин». Бизнесмен Виталий Сазонов запланировал блестящее будущее для своей дочери Лены. Первый шаг, по его мнению, - свадьба девушки и сына его делового партнера. Отцы уже обо всем договорились, но не учли одно обстоятельство - Лена совершенно не желает выходить замуж. Девушка бросает все силы на то, чтобы разрушить планы отца. Последний же не привык отходить от намеченной цели ни на шаг.Сегодня, 22 декабря, будут показаны 7 и 8 серии сериала "Выйти замуж за Пушкина". Начало в 21:35. Помимо этого, смотреть онлайн все вышедшие в эфир серии можно на сайте Первого канала, где имеется специальный раздел.Седьмая серия расскажет многочисленной армии поклонников сериала о следующих событиях: от Сурикова требуют отслеживать всю электронную переписку Саши, чтобы тот не смог связаться с французами и перебраться вместе с Леной в Париж. Суриков полностью следует инструкциям, тогда как Саша опаздывает на получение гранта. Лена разочаровывается.Восьмая, заключительная серия, укажет на то, что Лена сделает предложение Максиму, после чего доведет до сведения родителей информацию о предстоящей свадебной церемонии. Главное условие, которое она ставит своему неуступчивому отцу, свадьба будет в Пскове, дабы Саша увидел, насколько она счастлива без него. О свадьбе вскоре узнает Надя, решая, что Суриков женится на Лене.

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