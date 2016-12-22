Новости "Дом-2" на 6 дней раньше эфира сегодня, 22 декабря: скандальные новости и сплетни от участников

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Самые последние новости с телепроекта "Дом-2" на сегодняшний день, 22 декабря 2016 года, сообщаю о следующих моментах из жизни участников: Андрей Чуев предался воспоминаниям о своем участии в конкурсе "Человек года-2015". Елизавета Полыгалова рассказала о своей страсти ко всему неизведанному. Совершенно неожиданно для поклонников проект покинула Элен Каминская.Ольга Гажиенко рассказала об обучении сына. "Паша, муж моей сестры, говорит, что Кирюша будущий ботан. А я даже не знаю... Мне главное, чтобы здоровым и счастливым был. Я его особо занятиями не мучаю, все только по желанию. Но схватывает он все молниеносно. Стихи учит легко и быстро. Считать все обожает. Не очень любит сказки на ночь, анатомия человека ему кажется гораздо интереснее. Думаю, он вполне себе хорошо развивается для своего возраста. Говорит четко и ясно. Считает до 10. Дальше просто не учу пока. Буквы в процессе изучения. Лего мелкие детали собирает самостоятельно по инструкции. Я думаю в этом возрасте можно научить и большему. Но я как-то не спешу. Не хочу перегружать. До школы время есть еще. А вы как считаете? Стоит ли спешить с обучением?" - отметила Гажиенко.Андрей Чуев вспомнил о борьбе в конкурсе "Человек года-2015". "Толпа не пуганных идиотов. Конкурс Человек года 2015 помогли мне выиграть ещё и «страна», Кузина страна. Сидящие в интернете часами кричали: Кузин ты победишь! Мы с тобой! На различных сайтах, было 50-100 тыс. лайков за Женька, но на деле это обычные пустомели, которые поддерживают только на словах. Кузин решил, что все победа будет, только его! Ведь с ним вся страна, назывались цифры, что по разным подсчетам назывались цифры от миллиона до трёх. Толпа «всемогущих», которые до сих пор по различным группам гонит на меня, сделала своё дело, Кузя поймал звезду! А я поймал джекпот, но самое интересное было в процессе.Понимая, что никто кроме меня не понимает, что на самом деле происходит, мне представилась возможность, нагнуть полубоком, ту часть страны, которая выливала и выливает на меня тонны грязи. Да нет каким там полубоком, именно раком! И засунуть туда мохнатый кол правосудия, предварительно вращая. Такое настроение у меня было в начале, но больше хотелось, что бы мы вместе это сделали. Что бы вместе изменили неправильное мнение о «Дом 2»! Когда я писал свою речь на лобном, я представлял, что все поддержат меня, даже если и не сразу, то спустя время поймут, что как круто можно все изменить и вывести проект на новый уровень! Но жадность, глупость, отсутствие планирования и дальновидности, не позволили ребятам увидеть, то отчем я говорю. А интернет писакам и вовсе моча в голову стукнула и они начали обвинять меня во всех смертных грехах, а я тем временем, выстраивал и рассчитывал четкую схему, говоря об этом в лицо всем и в том числе и в интернете, но «страна» надеялась, а вдруг повезёт, не повезло. До завтра, завтра я расскажу, зачем я вам это рассказываю", - отметил Андрей.Елизавета Полыгалова любит познавать что-то новое. Об одном из свежих увлечения девушка рассказала поклонникам: "Сегодня впервые играла в большой теннис, мне очень понравилось! Движение - жизнь. Обожаю узнавать что-то новое. Плюс ко всему, сегодня девочки поменялись местами со своими мужчинами! Мы собирали мебель, тоже в первый раз в жизни. Ваня все время был рядом и наблюдал за процессом. За это ему очень благодарна. Приятно чувствовать поддержку близкого человека, даже несмотря на мои психи, тумбочка вышла неплохая".Элен Каминская совершенно неожиданно для поклонников покинула "Дом-2", после чего выступила с объяснениями своего решения. "Я покинула проект! Очень много вопросов «почему» и «как»? Отвечаю тут. Многие из женского коллектива меня ненавидели, да и понятно почему! Причин много конечно, но самая основная, потому что я сильная участница, могу резко высказать своё мнение, которое вообще не совпадало с мнением коллектива. Могу напасть и выдрать волосы, если меня долго провоцировать и игнорировать мои предупреждения! Ну да, я такая! Не говорю, что это хорошо, но и не скаж , что плохо. Хорошо, когда есть мужчина, который за тебя заступается, но к сожалению такого на проекте я не нашла. По этому самой приходилось защищаться от нападок коллектива.Так же всем девочкам нравился мой новый парень Сергей. (Собственно говоря это тот, с кем на фото стою) Днём перед лобным, у меня был тет-а-тет с Кадони, который настаивал на том, чтобы я рассталась с ним. Якобы много девушек хотят с ним строить отношения, ну а я нормальные отношения строить не умею. Хотя у нас с Сергеем все было отлично, спокойно и мы были счастливы. Он вчера сказал, что уйдёт за мной, но не ушёл. С одной стороны я его не виню и понимаю, на проекте круто, уходить не хочется. Но зачем тогда говорить такие вещи? Когда уходила, то вообще чувствовала от него холод. Ну короче я не глупая, тут все ясно. Жаль конечно, мне бы такого в жизни встретить. К сожалению сейчас у меня полная апатия, но не из-за того, что я ушла, а из-за того, что человек, который тебе нравится, остался там. На данном этапе жизни, я не знаю куда идти. Есть вариант работать на одном канале телеведущей. Но пока что, я до сих пор валяюсь в кровати и не хочу вставать!" - поведала Каминская.

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