Умер актер Вячеслав Шалевич: названа причина смерти, когда и где пройдут похороны

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Знаменитый советский и российский актер театра и кино Вячеслав Шалевич скончался накануне в возрасте 83 лет. Сегодня названа официальная причина его кончины. Врачи констатируют, что смерть настигла Шалевича из-за обострения пневмонии.Из уточненных данных, что пневмония развилась в организме артиста из-за ослабленного иммунитета. После того, как состояние здоровья Шалевича резко ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако все усилия медиков оказались напрасными. Вчера вечером, 21 декабря, известного артиста не стала - у него остановилось сердце.В этой связи будет уместно вспомнить, что в начале декабря 83-летнего Вячеслава Шалевича в срочном порядке госпитализировали. В медицинском учреждении он впал в кому. До самого момента кончины актер так и не приходил в себя.Тем временем выяснилось, что Шалевича похоронят на Ваганьковском кладбище. Родственники покойного пообещали в ближайшее время обнародовать дату церемонии прощания и похороны артиста.Вячеслав Шалевич - советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Он снялся во нескольких десятках фильмов и сериалах. Сради самых известных - "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Портрет Дориана Грея", "Красная площадь", "Мастер и Маргарита".

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