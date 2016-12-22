Новости шоу-бизнеса сегодня, 22 декабря: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 22.12.2016

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Последние новости из российского шоу-бизнеса, актуальные на сегодняшний день, 22 декабря, передают информацию о следующих событиях из жизни знаменитостей: Игорь Николаев рассказал о том, что нашел новую "русалку". Юлия Ковальчук пообещала поклонникам начать 2017 год с чистого листа. Гоша Куценко неожиданно объявил о завершении актерской карьеры.После свежего скандала, вызванного совместным выступлением Игоря Николаева и Наташи Королевой, певец признался, что нашел для себя новую "русалку". Отныне знаменитую композицию он будет исполнять с Нюшей. Соответствующее объяснение накануне появилось в блоге артиста. "В сериале «Дельфин и Русалка» - частичная смена актерского состава: новая «Русалка» - Нюша!" - высказался Николаев, после чего он получил в свой адрес большое количество комментариев со стороны фанатов творчества. В основном они высказывали свое возмущение сменой состава, потому что настолько сильно привыкли видеть рядом с ним Королеву, что не готовы к переменам.Впрочем, слишком уж сильно расстраиваться поклонникам Игоря Николаева, судя по всему, не нужно. Имеются основания полагать, что Нюша заменит Наташу только лишь на определенную часть выступлений. Вполне возможно, что речь идет о новогоднем концерте, который телезрители смогут лицезреть в ночь с 31 декабря на 1 января.Популярная певица Юлия Ковальчук откровенно призналась, что решила начать Новый год с чистого листа. В текущем она оставит все плохое, а с собой дальше возьмет - лишь позитивные моменты. Девушка приняла решение избавиться от груза былых обид, предательств, которых так и не сумела простить, а также негативных установок и нереализованных планов. Тут же поклонники Юлии стали гадать, что за такие обиды и предательства она пережила. К конкретным выводам они прийти не смогли, но лишь предположили, что вряд ли эти трудности связаны с ее личной жизнью. Дело в том, что брак Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова является едва ли не самым гармоничным в отечественном шоу-бизнесе.«Сегодня какой-то очень важный день! Мне подруга написала, что называется он День силы, и именно сегодня происходит перезагрузка игры-жизни с новыми настройками... Нужно отпустить людей, вещи, события, установки, которые не хотите брать в Новый год, оставить с благодарностью как пройденный опыт в этом... Никогда раньше не слышала, что этот День и Ночь, хранят в себе Таинство Мироздания...но решила, что может это просто с психологической точки зрения очень полезно: взять и в один день забыть о каких-то обидах, предательствах и нереализованные планах... Я старалась весь день выбрасывать из головы всё ненужное и обидное, честно!» - поделилась Ковальчук.Прославленный актер Гоша Куценко неприятным образом удивил свою огромную армию поклонников, когда поведал, что готовится полностью отказаться в будущем от съемок в кино. Такого расклада никто не ожидал. Впрочем, Гоша намерен дойти до конца в своем стремлении поменять жизнь. Он не стал скрывать, что актерская профессия крайне трудная, которая даже "губит людей", подчеркнул Куценко. Однако полностью уходить из кинематографа артист не планирует. Он добавил, что планирует сосредоточить свои усилия на режиссерской деятельности. Именно это направление работы приносит ему максимальный комфорт и, соответственно, аналогичный результат.В этой связи будет уместно уточнить, что не так давно, 15 декабря, Гоша Куценко представил на публичное обсуждение свою первую работу в качестве режиссера. Речь идет о картине под названием "Врач". Она повествует о тех непростых буднях, которые выпадают на долю медицинских работников. Фильм, к сожалению для Гоши, не сумел снискать большой успех на "Кинотавре", где был представлен. Впрочем, останавливаться на достигнутом в новом направлении деятельности Куценко не намерен.

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