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Новости шоу-бизнеса России сегодня, 22.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 22 декабря

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 22.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 22 декабря
В российском шоу-бизнесе, как обычно, происходит большое количество событий. На сегодняшний день, 22 декабря, актуальными представляются следующие: у Эвелины Бледанс случился нервный срыв в эфире одного из телешоу. Анна Хилькевич призналась, что находилась на грани развода с супругом. Вера Брежнева наткнулась на злой умысел со стороны мошенников.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 22.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 22 декабря
Популярная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс предпочитает оставаться закрытой в плане эмоций, когда она находится перед аудиторией. Звезда многих сериалов честно признается, что старается в любой ситуации "держать лицо". Но на днях она выбилась из этих правил самым неприятным образом. Речь идет о нервном срыве, который случился с женщиной в эфире телепрограммы "Говорим и показываем". Дело в том, что главной героиней программы стала смертельно больная сестра актрисы - Диана, которая вот уже пять лет живет с циррозом печени. Врачи уверены, что могут помочь ей победить смертельную болезнь, но для этого Диане нужно собрать два миллиона рублей. Таких денег у сестры Эвелины нет. Сама Бледанс до недавних пор ничего не знала о болезни родственницы, так как они не поддерживали связь. Однако и узнав о положении дел не сильно смогла помочь. По словам Бледанс, у нее просто нет запрашиваемой суммы.

Однако зрители и эксперты усомнились в правдивости слов Бледанс, так как полагают, что актриса и телеведущая обладает достаточными финансовыми возможностями, что ярко проявляется, например, при просмотре ее блога в интернете. Впрочем, сама же Эвелина признается, что погрязла в кредитах и других долгах, поэтому не может помочь материально своей сестре. Нападки присутствовавших в студии людей довели Эвелину до отчаянного состояния. Сквозь слезы она пыталась оправдаться перед собравшимися. «Я хочу помочь, но у меня нету этих денег! Я не знаю, что мне делать...» - заявила Бледанс, отметившая, что львиную долю всех имеющихся у нее денег она тратит на лечение своего сына Семена, родившегося с синдромом Дауна.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 22.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 22 декабря
Известная актриса Анна Хилькевич, прославившаяся по ролям в сериалах "Барвиха" и "Универ", решилась на откровенные признания, в ходе которых отметила, что совсем недавно находилась в шаге от развода со своим супругом Артуром Волковым. Серьезные проблемы во взаимоотношениях молодых людей начались после рождения их дочери Арианны. В виду того, что почти сразу же после родов Хилькевич вышла на любимую творческую работу, а также испытывала постоянное чувство недосыпа из-за постоянного ухода за ребенком, девушка находилась на грани нервного срыва. Безусловно, в подобных условиях доставалось и ее мужу.

Артистка не скрывает, что зачастую срывалась на своего избранника без причин. Однажды Анна и Артур настолько сильно поссорились, что речь зашла о возможном разводе. Случилось это после того, как молодой человек вечером пришел с работы голодным, а Хилькевич не смогла его должным образом встретить, так как укладывала дочь спать. Впрочем, девушка успела сбегать на кухню, дабы накрыть мужу стол. "Через какое-то время смотрю: грязные сковородки стоят в раковине, на столе не убрано, муж как поел, так все и побросал. Ну меня и сорвало. Накинулась на него: "Ты что, не можешь сковородки помыть? Я же целый день кручусь с ребенком!" Психанула, швырнула стул в его сторону и убежала. Артур был в шоке!" - поведала девушка.

Новости шоу-бизнеса России сегодня, 22.12.2016: тайны звезд, последние новости знаменитостей 22 декабря
Российские звезды зачастую становятся жертвами мошенников, которые пытаются нажиться на чужой славе. В частности, в этом контексте можно вести речь о разного рода рекламных кампаниях, в которых используют внешние данные знаменитостей. Конечно же, на самом деле звезды не имеют никакого отношения к рекламируемым товарам и услугам. Не так давно очередной жертвой киберпреступников стала прославленная певица Вера Брежнева, от имени которой злоумышленники пытались продать косметические препараты. В своем блоге артистка уточнила, что не является лицом косметической компании.

"Последнее время мою фотографию используют для рекламы косметики! От моего имени! Я не являюсь лицом никакого косметического бренда на данный момент. Прошу верить только тому, что написано в моем аккаунте. Потому что пошли жалобы, что люди доверились, купили косметику по хорошей цене, а оказалось, что это китайская подделка", - уточнила исполнительница.108.162.219.160


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