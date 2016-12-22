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Бузова и Тарасов, развод, последние новости: телеведущая призналась в ошибках

Бузова и Тарасов, развод, последние новости: телеведущая призналась в ошибках
Отношения телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова, а также последующий их брак, назывался едва ли не самым крепким и гармоничным в российском шоу-бизнесе. По этой причине новость о разрыве пары оказалась неожиданной для львиной доли их поклонников. До сих пор многие из них не могут смириться с тем фактом, что отныне Бузова и Тарасов стали чужими людьми.

Был такой период времени, когда почитатели таланта Ольги Бузовой надеялись, что ей удастся найти точки соприкосновения с супругом, после чего состоится столь долгожданное примирение. Однако этого не случилось, а после того, как экс-возлюбленные облили друг друга "ушатом грязи" стало понятно, что ни о каком перемирии речи и быть не может.

Публично рассказывать о причинах расставания Ольга и Дмитрий не спешат. Впрочем, в свежем интервью ведущая "Дома-2" откровенно призналась, что считает себя виновной в разводе. «Я могла представить все что угодно, но только не то, что со мной произошло. Я стараюсь жить заново, но для того, чтобы произошла перезагрузка, нужно полностью осознать, пережить и изжить эту ситуацию. В то же время колоссальная переоценка ценностей уже случилась. Появились новые цели. Наверное, я сама во всем виновата: выставляла свою личную жизнь напоказ», - рассказала звездная дива, которую тут же стали подбадривать поклонники, пытаясь вывести из пессимистического настроя.

Неприятности в жизни Бузовой продолжались, когда накануне теледива поведала, что серьезно заболела и вынуждена несколько дней находиться в постели. Судя по всему, речь идет о простудном заболевании, которое стало возможно из-за чрезмерно напряженного творческого графика девушки.

В заключении лишь напомним о том, что 29 ноября 2016 года Ольга Бузова подала заявление на развод с Тарасовым в Мещанский ЗАГС столицы. Ожидается, что официально пара будет разведена во второй половине декабря.108.162.219.160


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