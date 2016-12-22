"Дом-2" новости и слухи сегодня, 22.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 22 декабря

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На телепроекте "Дом-2" происходит большое количество интересных событий, среди которых на сегодня, 22 декабря, выделяются следующие: Евгения Феофилактова объяснила, что Виктория Романец стала далеко не первой любовницей ее супруга Антона Гусева. В городских квартирах накануне прошел финальный концерт в рамках школы актерского мастерства.— На поляне вчера состоялась весьма веселая "предвариловка". Молодые люди продемонстрировали всех Дедов Морозов мира.— Сегодня на Сейшельских островах пройдет помпезное открытие бара Андрея Чуева. Парень пригласил всех желающих посетить его заведение, а также совместно с другими участниками телестройки отметить новогодние праздники.— Тем временем, противостояние новых участников и старичков не смолкает. Все тот же Чуев дает понять, что никто кроме него не способен грамотно руководить стройкой и только он должен быть прорабом. Однако остальные не понимают, как Андрей может должным образом руководить процессами, будучи на Острове любви.— Евгения Феофилактова откровенно дала понять, что Виктория Романец далеко не первая любовница ее супруга Антона Гусева. Также она добавила, что не может простить предательства, поэтому приняла решение о расставании.— В городских квартирах прошел финальный концерт школы актерского мастерства, а также премьерный показ фильма с участниками "Дома-2" под названием "Мама всегда рядом". Примечательно, что отец Александры Харитоновой прибыл в город, чтобы поддержать дочь.

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