"Дом-2" новости и слухи сегодня, 22.12.2016: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 22 декабря

На телепроекте "Дом-2" происходит большое количество интересных событий, среди которых на сегодня, 22 декабря, выделяются следующие: Евгения Феофилактова объяснила, что Виктория Романец стала далеко не первой любовницей ее супруга Антона Гусева. В городских квартирах накануне прошел финальный концерт в рамках школы актерского мастерства.Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 22.12.2016: сплетни, скандалы на 6 дней раньше эфира
— На поляне вчера состоялась весьма веселая "предвариловка". Молодые люди продемонстрировали всех Дедов Морозов мира.
— Сегодня на Сейшельских островах пройдет помпезное открытие бара Андрея Чуева. Парень пригласил всех желающих посетить его заведение, а также совместно с другими участниками телестройки отметить новогодние праздники.
— Тем временем, противостояние новых участников и старичков не смолкает. Все тот же Чуев дает понять, что никто кроме него не способен грамотно руководить стройкой и только он должен быть прорабом. Однако остальные не понимают, как Андрей может должным образом руководить процессами, будучи на Острове любви.
— Евгения Феофилактова откровенно дала понять, что Виктория Романец далеко не первая любовница ее супруга Антона Гусева. Также она добавила, что не может простить предательства, поэтому приняла решение о расставании.
— В городских квартирах прошел финальный концерт школы актерского мастерства, а также премьерный показ фильма с участниками "Дома-2" под названием "Мама всегда рядом". Примечательно, что отец Александры Харитоновой прибыл в город, чтобы поддержать дочь.108.162.219.160
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