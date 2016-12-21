Сериал "Выйти замуж за Пушкина" сегодня, 22 декабря: смотреть онлайн 5 и 6 серии, описание

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На Первом канале продолжается демонстрация нового сериала под интересным названием "Выйти замуж за Пушкина". Сегодня, 22 декабря, телезрители станут свидетелями пятой и шестой серий.Первый канал планомерно заканчивает премьерный показ восьмисерийного комедийного сериала с Александрой Бортич и Романом Мадяновым в главных ролях "Выйти замуж за Пушкина". Данная картина с первых же серий приглянулась поклонникам, так как каждый из них нашел для себя что-то личное, как смешное, так и драматическое.Фильм был снят по мотивам повести Александра Галина "Объект по имени Пушкин". Сюжетная линия указывает на то, что бизнесмен Виталий Сазонов запланировал блестящее будущее для своей дочери Елены. Первый шаг, по его мнению, - свадьба девушки и сына его делового партнера. Отцы уже обо всем договорились, но не учли одно обстоятельство - Лена совершенно не желает выходить замуж. Девушка бросает все силы на то, чтобы разрушить планы отца. Таким образом и строятся события сериала.Сегодня, 21 декабря, будут показаны 5 и 6 серии сериала "Выйти замуж за Пушкина". Начало в 21:35. Помимо этого, смотреть онлайн все вышедшие в эфир серии можно на сайте Первого канала, где имеется специальный раздел.В пятой серии сюжетная линия будет развиваться следующим образом: Саша с Суриковым возвращаются в Псков. Лена просит Зверева взять ее с собой. В свою очередь Сазонов, как только узнал о бегстве дочери, сразу же потребовал ссадить ее с поезда. Конечно же, Лену ссаживают, а следом за ней выходит Саша. Суриков же не решается предать Зверева.В свою очередь в шестой серии Сазоновы селятся в псковской гостинице. Глава семейства придумывает план, как вернуть Лену в Москву. Сурикову поручают сделать жизнь в доме Зверева невыносимой. Павел начинает ремонт: отдирает старые обои, разводит едкий клей, устраивает полный бардак, пытаясь что-то сотворить.

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