Песков: Повышение пошлин за прокат иностранных фильмов требует проработки

Дмитрий Песков прокомментировал инициативу министерства культуры повысить пошлины на прокат фильмов иностранного производства на территории России. Песков считает, что наряду с необходимостью продвижения нашего отечественного кино, во главу угла следует ставить интересы российского зрителя и поэтому этот вопрос следует тщательно проработать.По мнению Пескова, желание ввести повышенные пошлины на прокат иностранного кино является лишь одной из точек зрения, существующих в Минкульте. При этом в ведомстве наблюдаются и другие мнения, которые также следует учесть.Раньше сообщалось, что Минкульт намерен повысить налоги на прокат иностранных кино в более чем тысячу раз, вплоть до 5 миллионов рублей.

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