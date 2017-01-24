Песков: Повышение пошлин за прокат иностранных фильмов требует проработки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышение государственных пошлин на прокат в стране зарубежного кино требует проработки. По мнению чиновника, в центре решения данного вопроса должны стоять интересы российского зрителя.
Дмитрий Песков прокомментировал инициативу министерства культуры повысить пошлины на прокат фильмов иностранного производства на территории России. Песков считает, что наряду с необходимостью продвижения нашего отечественного кино, во главу угла следует ставить интересы российского зрителя и поэтому этот вопрос следует тщательно проработать. По мнению Пескова, желание ввести повышенные пошлины на прокат иностранного кино является лишь одной из точек зрения, существующих в Минкульте. При этом в ведомстве наблюдаются и другие мнения, которые также следует учесть.
Раньше сообщалось, что Минкульт намерен повысить налоги на прокат иностранных кино в более чем тысячу раз, вплоть до 5 миллионов рублей.
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