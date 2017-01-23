Россия сегодня 2017, новости 23 января: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 23.01.2017

Самые последние новости России, актуальные на сегодняшний день, 23 января, информируют о следующей череде событий: в ближайшее время границы российских регионов будут изменены. В Министерстве обороны рассказали о грандиозных масштабах военного строительства в стране. Акцизы на пресловутый "Боярышник" хотят ввести в Российской Федерации.В Министерстве экономического развития подготовили проект Стратегии пространственного развития России до 2030 года. Документ предусматривает приоритетное развитие геостратегически важных территорий - Дальнего Востока, Республики Крым и города Севастополь, а также создание макрорегионов.По мнению авторов документа, укрупнить регионы необходимо по ряду внешних и внутренних причин. К ним относится существенное увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников питьевой воды. Кроме того, в министерстве считают, что на данный момент регионы развиваются неравномерно - вся экономическая активность и инфраструктура сосредоточены в центре страны.Авторы проекта уверены, что со временем эти тенденции будут только усугубляться и диспропорция в развитии регионов будет увеличиваться. Именно поэтому в министерстве предлагают заняться пространственным развитием страны.Впрочем, большинство экспертов скептически отнеслись к идее укрупнения регионов. Некоторые специалисты подчеркнули, что изменение границ территорий на бумаге никак не решит существующие проблемы - например, недостаток финансирования. Другие же уверены, что действующая пространственная система неэффективна для бюджета, оборонной безопасности страны и здоровья граждан.Объемы строительства, проводимые в РФ в интересах министерства обороны, колоссальны и сравнимы с послевоенным периодом. Об этом заявил замруководителя военного ведомства России Тимур Иванов.«Одновременно строится более двух тысяч объектов как специального, так и социального назначения», - поведал заместитель министра обороны газета. При этом только в 2016 году были сданы свыше 2500 объектов.На разных стадиях возведения находятся как радиолокационные станции, гидротехнические сооружения и аэродромы, так и различные медобъекты, жилые дома, школы и детские сады.По словам Иванова, сданы ряд важнейших объектов в Вилючинске, причальный фронт - в Новороссийске, в Шуе завершено обустройство ракетной бригады, сданы военные городки в Южном военном округе.Как отметил заместитель министра обороны, сейчас работы по строительству идут на всей территории России - от Калининграда до Курильских островов.Росалкогольрегулирование предложило правительству ввести лицензирование всей спиртсодержащей продукции «двойного назначения».Росалкогольрегулирование (РАР) направило в правительство письмо, в котором предложило ввести ряд дополнительных мер по регулированию оборота спиртсодержащей продукции.В документе отдельно отмечается о необходимости введения лицензирования всех спиртсодержащих жидкостей «двойного назначения» и предлагается уравнять акцизы на этиловый спирт, который используется в производстве непищевых жидкостей, с акцизами на крепкий алкоголь.Кроме того ведомство изложило в письме предложения внедрить систему государственного учета в обороте содержащих спирт лекарств и установить норму их отпуска. Также РАР предлагает усилить ответственность за незаконный оборот и производство спирт содержащей продукции.

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