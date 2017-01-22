Россия сегодня 2017, новости 22 января: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 22.01.2017

В России на сегодняшний день, 22 января, происходит большое количество событий, среди которых выделим следующие: банкир Олег Тиньков потребовал от своих сотрудников поменьше есть, а больше налегать на спорт. В Госдуме приняли решение об отказе детям войны в дополнительной поддержке. Министерство труда рассказало о будущем пенсионной системы.Председатель совета директоров и основатель Тинькофф Банка разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес. Олег Тиньков потребовал от работников компании есть только один раз в течение рабочего дня и тратить меньше времени на кофе и перекуры, дабы "не красть время" акционеров.В обращении к сотрудникам бизнесмен требует пользоваться обеденным перерывом на час только раз в день, в промежуток с 12:00 до 16:00, а от руководителей - контролировать работников. Тиньков считает, что его коллеги совсем расслабились."Здоровые люди не кушают 2/3/4 раза в день… Если вы больны - здесь не пансионат, у нас много работы и задач на годы вперед!.. Также требую от вас потреблять меньше кофе и сигарет, помимо того, что вы воруете мое время у меня и акционеров, вы убиваете свое здоровье", - написал предприниматель в сообщении. Сэкономленное время Тиньков предложил проводить в собственном фитнес-центре банка и других спортивных клубах.Подлинность письма подтвердили сотрудники Тинькофф Банка. Представители кредитной организации уточнили, что оно адресовано в первую очередь тем, кто "злоупотребляет гибким рабочим графиком"."В Тинькофф Банке, как и в любой компании, в течение рабочего дня предусмотрен час на отдых и на питание… У нас гибкий рабочий график: можно приходить (и, соответственно, уходить) пораньше или попозже", - поведали в банке. "Мы понимаем, что люди устроены по-разному (кто-то продуктивнее работает с утра, кто-то наоборот - вечером), стараемся идти навстречу и ожидаем от сотрудников такого же уважения к нашему внутреннему распорядку", - заключили представители компании.Законопроекты о мерах социальной поддержки для «детей войны» были в очередной раз отклонены на заседании Государственной думы.Так, в ходе заседания депутаты рассмотрели три законопроекта «О детях войны», которые внесли депутаты от партий «Справедливая Россия», КПРФ и государственный совет республики Татарстан. В них определен статус «детей войны» и их меры соцподдержки. Правительство дало отрицательное заключение на все три законопроекта.Напомним, что «детьми войны» считаются россияне, проживавшие во времена Великой Отечественной войны на территории СССР и которым 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет. Парламентарии предлагают наделить таких людей правами на первоочередный прием в организации социального обслуживания, на ежегодную диспансеризацию и ежемесячную доплату.Реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, заявил глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин.«Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии — все равно в перспективе трех лет они снижаются», - обратил внимание глава Минтруда России.Министр констатировал, что необходимо внимательно подойти к решению вопроса развития системы пенсий в России, чтобы доходы пенсионеров росли. Он признал, что это задача не только этого года, а «очень длинная перспектива».«Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», - подчеркнул Топилин.

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