Минтруд РФ призвал центры занятости искать работу инвалидам

Григорий Лекарев, замминистра труда и соцполитики, рассказал, что в настоящее время инвалидам содействие в поиске работы оказывается только после их личного обращения в службы занятости, однако в будущем, благодаря поправкам в законодательстве, организации смогут перейти к инициативной помощи. При этом сотрудники соответствующей службы будут начинать подбор подходящих вакансий сразу после поступления информации о состоянии здоровья инвалида и его физических ограничениях от работников медицины.На современном этапе в России лишь 16% инвалидов имеют постоянную работу, при этом желание найти подходящую вакансию изъявляет каждый шестой человек с ограниченными возможностями. Наивысший показатель занятых инвалидов у людей в возрасте 30-40 лет, среди них постоянную работу имеют около 27%, наинизший процент занятых среди пенсионеров-инвалидов – 7%.В Минтруда уверены, что инициативная помощь центров занятости окажет большую пользу людям с ограниченными возможностями. Особенно чувствительной такое содействие окажется в условиях экономического кризиса.

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