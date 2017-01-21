Сирия 21 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 21 января, обзор военных действий в Сирии 21.01.2017

Обстановка в Сирии, как следует из последних новостей, остается достаточно напряженной. Международное сообщество, пытающееся нормализовать ситуацию, не может до конца ручаться за соблюдение перемирия, достигнутого с большим трудом. Отдельные террористические группировки даже не думают прекращать свою подрывную деятельность.Официальный представитель Министерства обороны США Джефф Дэвис сообщил, что Вооруженные силы страны нанесли удар по лагерю группировки «Аль-Каида» в сирийской провинции Идлиб.По его словам, пилотирумые и беспилотные летательные аппараты Соединенных Штатов нанесли точечный удар с воздуха по лагерю подготовки террористов группировки. Отмечается, что речь идет о лагере Шейх-Сулейман, существовавшем как минимум с 2013 года.Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что в итоге нанесенного удара было уничтожено «более 100 боевиков «Аль-Каиды».Напомним, что в пятницу правозащитная организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» сообщила, что в четверг вечером был нанесен авиационный удар по лагерю группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (запрещена в РФ) неподалеку от горы Шейх-Сулейман в западной части провинции Алеппо.Совет Безопасности ООН приветствует усилия России и Турции по прекращению кровопролития в Сирии, а также считает встречу в Астане «важным шагом» к возобновлению переговоров между Дамаском и оппозицией. Об этом журналистам сообщил шведский дипломат Олаф Скуг.По итогам закрытой встречи, посвященной ситуации в САР, Скуг отметил, что члены Совбеза ООН ожидают предстоящую в Астане встречу и рассматривают «ее как важную часть ведомого сирийцами политического процесса и важный шаг к возобновлению переговоров под эгидой ООН в Женеве 8 февраля».Последние трое суток ситуация в Дейр-эз-Зоре менялась несколько раз то в пользу одной стороны конфликта, то в пользу другой. При этом сохраняется крайне тяжелая ситуация с обороной военного аэродрома, хотя отчасти удалось решить проблему его снабжения и отбить два крупных штурма боевиков терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).С 17 января 2017 возобновилось сообщение с военным аэродромом по воздуху. В этот день на взлетно-посадочную полосу приземлились первые два вертолета с подкреплением. В последующие двое суток под прикрытием истребителей вертолеты садились на территории аэродрома около 10 раз, перебрасывая подкрепление и снабжение защитникам стратегического объекта.Численность гарнизона на территории аэродрома значительно выросла и последовавшие 17 и 19 января попытки штурма со стороны ИГ не увенчались успехом, хотя 17-го боевикам на время удалось на время проникнуть к западным окраинам авиабазы.18 января правительственные войска успешно контратаковали сразу на нескольких направлениях, потеснили террористов от поселка Харабеш (северная окраина аэродрома) к району Майсалун. Из западной части города армейские подразделения на время смогли прорваться в квартал Аль-Арби и между двумя группировками правительственных сил оставалось всего около километра, но террористы контратаковали и отбросили военных назад в западную часть города.Временный успех армии породил массу слухов о возвращении под контроль части района Хамдания и даже о прорыве блокады аэродрома, однако вся эта информация впоследствии оказалась недостоверной.Все последние трое суток также идут тяжелые бои в районе кладбища и госпиталя Аль-Асад на южном въезде в город. Террористы дважды прорывались к госпиталю и даже объявляли о контроле над ним, но по данным на вечер 19 января здание госпиталя контролируется правительственными войсками.Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в очередной раз попыталась атаковать позиции сирийской армии в районе стратегической трассы Алеппо - Ханашер - Итрия, по которой идет снабжение Алеппо из центральных районов страны. Рано утром 19 января боевики ИГ начали обстрел двух армейских блокпостов и попытались выдвинуться для атаки южнее Ханашера.Судя по всему, террористы атаковали небольшими силами в надежде использовать фактор неожиданности и захватить участок стратегической трассы, однако их расчет не оправдался. Сосредоточенные в районе Ханашера правительственные войска подавили как минимум одну огневую позицию противника с ракетной установкой и контратаковали.Во второй половине дня сирийским военным удалось взять под контроль селения Умм Мьяль, Дждейда и Сарда на окраине нагорья Джебель Шбит (Шабит). По данным проправительственных источников, армия заняла все западные высоты Джебель Шбит, чтобы не допустить с них повторных атак района города Ханашер.В результате массированной атаки опорных пунктов террористов ИГ военнослужащим правительственных войск удалось отбить населенный пункт Шамир, расположенный в восточной части провинции между городами Аль-Баб и Алеппо. Подразделения САА оттеснили боевиков назад с их позиций в регионе и нанесли им серьезный урон в численной силе. Кроме того, ликвидированы две автомашины с крупнокалиберными пулеметами террористов.В окрестностях города Аль-Баб идут ожесточенные бои между силами операции «Щит Евфрата» и террористами ИГ. Наиболее интенсивные столкновения отмечаются в районе населенного пункта Аль-Сефлания на окраине города. Отряды Сирийской свободной армии (ССА) и турецкая армия ведут перестрелки с боевиками ИГ из крупнокалиберной артиллерии и пулеметов. Обе стороны несут потери в живой силе.Вблизи позиций армии Турции на окраине города Аль-Баб прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник ИГ, находившийся за рулем заминированного автомобиля, атаковал блокпост турецких сил. В результате взрыва погибли пять военнослужащих, еще около десяти получили ранения.Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил, что российские саперы за 1,5 месяца работы обезвредили в Алеппо более 26 тысяч взрывоопасных предметов.По его словам, сводный отряд разминирования приступил к работе в Алеппо 3 декабря прошлого года. Отмечается, что за прошедшие полтора месяца российскими специалистами было разминировано более 2 тысяч гектаров территории, 709 километров дорог, 3210 различных объектов.Генерал подчеркнул, что во время разминирования было обнаружено и обезврежено более 26 тысяч взрывоопасных предметов.Добавим, что в 2016 году во время разминирования Пальмиры российские саперы обезвредили около 17,5 тысяч взрывоопасных предметов и очистили 825 гектаров территории, 79 километров дорог. Также были разминированы 8,5 тысяч зданий.

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