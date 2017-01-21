Сирия 21 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 21 января, обзор военных действий в Сирии 21.01.2017

Обстановка в Сирии, как следует из последних новостей, остается достаточно напряженной. Международное сообщество, пытающееся нормализовать ситуацию, не может до конца ручаться за соблюдение перемирия, достигнутого с большим трудом. Отдельные террористические группировки даже не думают прекращать свою подрывную деятельность.Новости Сирии сегодня, 21 января 2017 года
Официальный представитель Министерства обороны США Джефф Дэвис сообщил, что Вооруженные силы страны нанесли удар по лагерю группировки «Аль-Каида» в сирийской провинции Идлиб.
По его словам, пилотирумые и беспилотные летательные аппараты Соединенных Штатов нанесли точечный удар с воздуха по лагерю подготовки террористов группировки. Отмечается, что речь идет о лагере Шейх-Сулейман, существовавшем как минимум с 2013 года.
Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что в итоге нанесенного удара было уничтожено «более 100 боевиков «Аль-Каиды».
Напомним, что в пятницу правозащитная организация «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» сообщила, что в четверг вечером был нанесен авиационный удар по лагерю группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (запрещена в РФ) неподалеку от горы Шейх-Сулейман в западной части провинции Алеппо.
Совет Безопасности ООН приветствует усилия России и Турции по прекращению кровопролития в Сирии, а также считает встречу в Астане «важным шагом» к возобновлению переговоров между Дамаском и оппозицией. Об этом журналистам сообщил шведский дипломат Олаф Скуг.
По итогам закрытой встречи, посвященной ситуации в САР, Скуг отметил, что члены Совбеза ООН ожидают предстоящую в Астане встречу и рассматривают «ее как важную часть ведомого сирийцами политического процесса и важный шаг к возобновлению переговоров под эгидой ООН в Женеве 8 февраля».Война в Сирии 2017: обзор боевых действий на сегодня, 21.01.2017
Последние трое суток ситуация в Дейр-эз-Зоре менялась несколько раз то в пользу одной стороны конфликта, то в пользу другой. При этом сохраняется крайне тяжелая ситуация с обороной военного аэродрома, хотя отчасти удалось решить проблему его снабжения и отбить два крупных штурма боевиков терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
С 17 января 2017 возобновилось сообщение с военным аэродромом по воздуху. В этот день на взлетно-посадочную полосу приземлились первые два вертолета с подкреплением. В последующие двое суток под прикрытием истребителей вертолеты садились на территории аэродрома около 10 раз, перебрасывая подкрепление и снабжение защитникам стратегического объекта.
Численность гарнизона на территории аэродрома значительно выросла и последовавшие 17 и 19 января попытки штурма со стороны ИГ не увенчались успехом, хотя 17-го боевикам на время удалось на время проникнуть к западным окраинам авиабазы.
18 января правительственные войска успешно контратаковали сразу на нескольких направлениях, потеснили террористов от поселка Харабеш (северная окраина аэродрома) к району Майсалун. Из западной части города армейские подразделения на время смогли прорваться в квартал Аль-Арби и между двумя группировками правительственных сил оставалось всего около километра, но террористы контратаковали и отбросили военных назад в западную часть города.
Временный успех армии породил массу слухов о возвращении под контроль части района Хамдания и даже о прорыве блокады аэродрома, однако вся эта информация впоследствии оказалась недостоверной.
Все последние трое суток также идут тяжелые бои в районе кладбища и госпиталя Аль-Асад на южном въезде в город. Террористы дважды прорывались к госпиталю и даже объявляли о контроле над ним, но по данным на вечер 19 января здание госпиталя контролируется правительственными войсками.
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в очередной раз попыталась атаковать позиции сирийской армии в районе стратегической трассы Алеппо - Ханашер - Итрия, по которой идет снабжение Алеппо из центральных районов страны. Рано утром 19 января боевики ИГ начали обстрел двух армейских блокпостов и попытались выдвинуться для атаки южнее Ханашера.
Судя по всему, террористы атаковали небольшими силами в надежде использовать фактор неожиданности и захватить участок стратегической трассы, однако их расчет не оправдался. Сосредоточенные в районе Ханашера правительственные войска подавили как минимум одну огневую позицию противника с ракетной установкой и контратаковали.
Во второй половине дня сирийским военным удалось взять под контроль селения Умм Мьяль, Дждейда и Сарда на окраине нагорья Джебель Шбит (Шабит). По данным проправительственных источников, армия заняла все западные высоты Джебель Шбит, чтобы не допустить с них повторных атак района города Ханашер.Новости Алеппо сейчас, 21 января: ситуация сейчас
В результате массированной атаки опорных пунктов террористов ИГ военнослужащим правительственных войск удалось отбить населенный пункт Шамир, расположенный в восточной части провинции между городами Аль-Баб и Алеппо. Подразделения САА оттеснили боевиков назад с их позиций в регионе и нанесли им серьезный урон в численной силе. Кроме того, ликвидированы две автомашины с крупнокалиберными пулеметами террористов.
В окрестностях города Аль-Баб идут ожесточенные бои между силами операции «Щит Евфрата» и террористами ИГ. Наиболее интенсивные столкновения отмечаются в районе населенного пункта Аль-Сефлания на окраине города. Отряды Сирийской свободной армии (ССА) и турецкая армия ведут перестрелки с боевиками ИГ из крупнокалиберной артиллерии и пулеметов. Обе стороны несут потери в живой силе.
Вблизи позиций армии Турции на окраине города Аль-Баб прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник ИГ, находившийся за рулем заминированного автомобиля, атаковал блокпост турецких сил. В результате взрыва погибли пять военнослужащих, еще около десяти получили ранения.
Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил, что российские саперы за 1,5 месяца работы обезвредили в Алеппо более 26 тысяч взрывоопасных предметов.
По его словам, сводный отряд разминирования приступил к работе в Алеппо 3 декабря прошлого года. Отмечается, что за прошедшие полтора месяца российскими специалистами было разминировано более 2 тысяч гектаров территории, 709 километров дорог, 3210 различных объектов.
Генерал подчеркнул, что во время разминирования было обнаружено и обезврежено более 26 тысяч взрывоопасных предметов.
Добавим, что в 2016 году во время разминирования Пальмиры российские саперы обезвредили около 17,5 тысяч взрывоопасных предметов и очистили 825 гектаров территории, 79 километров дорог. Также были разминированы 8,5 тысяч зданий.
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