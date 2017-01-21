Россия сегодня 2017, новости 21 января: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 21.01.2017

В России происходит большое количество событий, среди которых в наибольшей степени можно выделить следующие, актуальные на сегодня, 21 января: в правительстве разгорелся большой спор по поводу будущего рубля. Подсчитано, что россияне стали меньше употреблять алкогольных напитков. Дмитрий Медведев оценил состояние дорог и дал соответствующие поручения.Руководитель Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты.По словам Орешкина, у правительства на данный момент нет планов о стабилизации курса рубля, о чем недавно говорил Шувалов. В то же время министр выразил уверенность, что произошедшее в 2014-2015 годах резкое падение стоимости российской валюты больше не повторится благодаря решительным и профессиональным действиям руководства Центробанка.Ранее в интервью Шувалов заявил, что Центробанк в нынешних условиях может начать покупать валюту для удержания благоприятного для экономики России курса рубля. Кроме того, он отметил, что в правительстве разрабатываются меры на случай дальнейшего повышения стоимости нефтяных котировок.Стоимость российской валюты по отношению к бивалютной корзине доллар-евро начала расти после достижения договоренности между Россией и Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) о снижении объемов добычи. Нефтяные котировки пошли вверх, потянув за собой российскую валюту. На данный момент черное золото марки Brent торгуется в районе 55 долларов за баррель.По данным Министерства здравоохранения, с 2009 года статистика употребления россиянами спиртных напитков снижается. За шесть лет количество выпитого алкоголя уменьшилось в полтора раза.Согласно информации Минздрава, в 2009 году на душу населения в год приходилось более 14 литров алкоголя, но постепенно показатель начал снижаться. В 2010 году в среднем россиянин выпивал 13,5 литра спиртного, в 2012-м - 11,9 литра, в 2013-м - 11,6 литра. К 2015 году количество потребляемых горячительных напитков снизилось до 10,5 литра. Данные за 2016-й подсчитываются Росстатом.Положительную динамику подтвердили и в федеральном проекте "Трезвая Россия". Впрочем, по мнению ее руководителя Султана Хамзаева, в стране еще есть серьезные проблемы, такие как рост доли черного рынка и наличие некачественной продукции. "Сейчас основная задача - укреплять государственную политику и при помощи общественных институтов осуществлять общественный контроль за исполнением законодательных норм", - заявил он.По словам Хамзаева, составленный организацией рейтинг показал, что наиболее пьющие регионы находятся на Дальнем Востоке. "На последнем месте рейтинга в 2016 году оказалась Магаданская область. Наша обязанность, как и федеральных властей, в том, чтобы уделять более пристальное внимание данной области и помогать ей выйти из этого положения", - поведал глава "Трезвой России".Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отечественными дорогами меняется к лучшему.Глава правительства РФ отметил, что дороги в России принято ругать, и критика нередко бывает справедливой. Тем не менее, Медведев констатировал достигнутый в этой области прогресс. По его словам, наиболее ощутимых результатов удалось достичь в строительстве и ремонте федеральных трасс.Премьер-министр России поставил перед органами дорожного хозяйства задачу до 2020 года привести 85% дорог в соответствие с нормативными требованиями.«С 2010 по 2017 год доля дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась с 39 до 71%. К 2020 году в хорошем состоянии должны быть порядка 85% дорог», - поведал Медведев.Политик также добавил, что в 2016 году было построено более 300 км новых федеральных трасс, еще свыше 8,7 тыс. км - отремонтировано.«Объемы Федерального дорожного фонда в прошлом году составили 614 млрд рублей. Мы предполагаем, что расходы регионов за 2016 год будут более 700 млрд рублей», - заявил Медведев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172596-news.html