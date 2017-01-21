Авторизация
 
  • 10:09 – В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли 
  • 10:09 – Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы 
  • 10:08 – В Брянске Toyota сбила пьяную девушку 
  • 10:08 – Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов 


Россия сегодня 2017, новости 21 января: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 21.01.2017

Россия сегодня 2017, новости 21 января: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 21.01.2017
В России происходит большое количество событий, среди которых в наибольшей степени можно выделить следующие, актуальные на сегодня, 21 января: в правительстве разгорелся большой спор по поводу будущего рубля. Подсчитано, что россияне стали меньше употреблять алкогольных напитков. Дмитрий Медведев оценил состояние дорог и дал соответствующие поручения.

Новости России сегодня, 21.01.2017: спор о будущем рубля

Руководитель Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты.

По словам Орешкина, у правительства на данный момент нет планов о стабилизации курса рубля, о чем недавно говорил Шувалов. В то же время министр выразил уверенность, что произошедшее в 2014-2015 годах резкое падение стоимости российской валюты больше не повторится благодаря решительным и профессиональным действиям руководства Центробанка.

Ранее в интервью Шувалов заявил, что Центробанк в нынешних условиях может начать покупать валюту для удержания благоприятного для экономики России курса рубля. Кроме того, он отметил, что в правительстве разрабатываются меры на случай дальнейшего повышения стоимости нефтяных котировок.

Стоимость российской валюты по отношению к бивалютной корзине доллар-евро начала расти после достижения договоренности между Россией и Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) о снижении объемов добычи. Нефтяные котировки пошли вверх, потянув за собой российскую валюту. На данный момент черное золото марки Brent торгуется в районе 55 долларов за баррель.

Россия сегодня 2017, новости 21 января: россияне стали меньше пить

По данным Министерства здравоохранения, с 2009 года статистика употребления россиянами спиртных напитков снижается. За шесть лет количество выпитого алкоголя уменьшилось в полтора раза.

Согласно информации Минздрава, в 2009 году на душу населения в год приходилось более 14 литров алкоголя, но постепенно показатель начал снижаться. В 2010 году в среднем россиянин выпивал 13,5 литра спиртного, в 2012-м - 11,9 литра, в 2013-м - 11,6 литра. К 2015 году количество потребляемых горячительных напитков снизилось до 10,5 литра. Данные за 2016-й подсчитываются Росстатом.

Положительную динамику подтвердили и в федеральном проекте "Трезвая Россия". Впрочем, по мнению ее руководителя Султана Хамзаева, в стране еще есть серьезные проблемы, такие как рост доли черного рынка и наличие некачественной продукции. "Сейчас основная задача - укреплять государственную политику и при помощи общественных институтов осуществлять общественный контроль за исполнением законодательных норм", - заявил он.

По словам Хамзаева, составленный организацией рейтинг показал, что наиболее пьющие регионы находятся на Дальнем Востоке. "На последнем месте рейтинга в 2016 году оказалась Магаданская область. Наша обязанность, как и федеральных властей, в том, чтобы уделять более пристальное внимание данной области и помогать ей выйти из этого положения", - поведал глава "Трезвой России".

Последние новости России: Медведев оценил состояние дорог

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отечественными дорогами меняется к лучшему.

Глава правительства РФ отметил, что дороги в России принято ругать, и критика нередко бывает справедливой. Тем не менее, Медведев констатировал достигнутый в этой области прогресс. По его словам, наиболее ощутимых результатов удалось достичь в строительстве и ремонте федеральных трасс.

Премьер-министр России поставил перед органами дорожного хозяйства задачу до 2020 года привести 85% дорог в соответствие с нормативными требованиями.

«С 2010 по 2017 год доля дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась с 39 до 71%. К 2020 году в хорошем состоянии должны быть порядка 85% дорог», - поведал Медведев.

Политик также добавил, что в 2016 году было построено более 300 км новых федеральных трасс, еще свыше 8,7 тыс. км - отремонтировано.

«Объемы Федерального дорожного фонда в прошлом году составили 614 млрд рублей. Мы предполагаем, что расходы регионов за 2016 год будут более 700 млрд рублей», - заявил Медведев.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172596-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 115
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 434
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 428
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 200
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 181
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 179
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 056
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 024
  • 0
В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли
  • 10:09
  • 0
  • 0
Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы
  • 10:09
  • 0
  • 0
В Брянске Toyota сбила пьяную девушку
  • 10:08
  • 0
  • 0
Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов
  • 10:08
  • 0
  • 0
Гороскоп на 2017 год по знакам зодиака и по году рождения: финансовый и любовный гороскоп для всех знаков зодиака
  • 10:07
  • 0
  • 0
Мелания Трамп: фото и видео на инаугурации, на балу, с Мишель Обама
  • 10:07
  • 0
  • 0
Сын Ольги Кабо: «Женюсь на маме!»
  • 10:05
  • 0
  • 0
10-летний сын Дональда Трампа Бэррон Трамп вызвал подозрения своим поведением на инаугурации отца
  • 09:56
  • 4
  • 0
В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли
  • 10:09
  • 0
  • 0
Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы
  • 10:09
  • 0
  • 0
В Брянске Toyota сбила пьяную девушку
  • 10:08
  • 0
  • 0
Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов
  • 10:08
  • 0
  • 0
Гороскоп на 2017 год по знакам зодиака и по году рождения: финансовый и любовный гороскоп для всех знаков зодиака
  • 10:07
  • 0
  • 0
Мелания Трамп: фото и видео на инаугурации, на балу, с Мишель Обама
  • 10:07
  • 0
  • 0
Сын Ольги Кабо: «Женюсь на маме!»
  • 10:05
  • 0
  • 0
10-летний сын Дональда Трампа Бэррон Трамп вызвал подозрения своим поведением на инаугурации отца
  • 09:56
  • 4
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров