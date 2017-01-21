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Крушение самолета Ту-154 в Сочи, причины, новости сегодня: почему упал самолет, свежие версии

Крушение самолета Ту-154 в Сочи, причины, новости сегодня: почему упал самолет, свежие версии
В причинах крушения военного самолета Ту-154, что разбился в Черном море рядом с Сочи 25 декабря, сейчас разбираются следователи. Судя по отсутствию новых данных, продвигается расследование крайне проблематично и специалисты не могут определиться с приоритетной версией катастрофы.

Согласно самым свежим выкладкам от следователей, они остановились на двух ключевых версиях: ошибка пилотов при наборе высоты и внезапный отказ техники. Какую-либо называть приоритетной - они не хотят, либо же не стремятся. Это обстоятельство вынуждает неравнодушную общественность собственными силами копаться в причинах крушения лайнера. В этих поисках население России зачастую заходит слишком далеко, что затем выливается в появление едва ли не фантастических предположений.

Как бы ни было на самом деле, на данном этапе слишком рано делать окончательные выводы о причинах трагедии, поэтому лучше всего запастись терпением и дождаться официальных выводов криминалистов.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи, причины: последние новости на сегодня

Из последних новостей по этой теме можно выделить то обстоятельство, что спасатели, проводящие поисковую операцию на месте крушения, наткнулись на странную находку. Речь идет о другом самолете, обнаруженном на дне Черного моря. Американский самолет времен Великой Отечественной войны обнаружен под Сочи в процессе поисков лайнера Ту-154 Минобороны РФ.

Самолет «Бостон» был на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП) и упал 15 ноября 1942 года при взлете с аэродрома Адлера.

Из уточненных данных следует, что самолет нашли еще в декабре 2016 года, на поверхность Черного моря были подняты один из двигателей двухмоторного самолета.

Упал самолет в Сочи: последствия трагедии

Минобороны хочет выяснить, есть ли смысл полностью заменять линейку самолетов Ту-154 на новые отечественные модели самолетов. Это поручение отдал лично министр обороны Сергей Шойгу, о чем рассказали источники, близкие к министерству.

Эксперты должны оценить необходимость замены 21 лайнера Ту-154, 37 самолета Ту-134 и девяти Ил-62М - все эти машины приписаны к личному авиапарку Минобороны. Однако в Минпромторге сообщили, что к ним не поступало документов, касающихся возможной проверки. Впрочем, авиапарк Минобороны может пополниться Ту-214, SSJ 100 и Ил-96-300, добавил представитель Минпромторга.

Вопрос обновления авиапарка стоит особенно остро после крушения Ту-154 над Черным морем 25 декабря. Напомним, самолет вылетел в Сирию, но упал спустя несколько минут после взлета. Все 92 человека на борту погибли, включая главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (Доктора Лизу), журналистов «Первого канала», НТВ и «Звезды» и ансамбль имени Александрова. Причина трагедии пока еще выясняется.


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