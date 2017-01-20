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Госдума ратифицировала договор России и Абхазии о передаче осуждённых

Госдума утвердила договор между РФ и Абхазией о передаче осужденных. Информация предоставлена Максимом Травниковым, замминистра юстиции.

Госдума ратифицировала договор России и Абхазии о передаче осуждённых


«В тюрьмах Абхазии отбывают наказание 20 граждан России, которые смогут воспользоваться правом о переводе в учреждения, расположенные ближе к дому. В исправительных учреждениях России находятся 186 граждан Абхазии. Утвержденный документ впервые рассматривает правовые отношения между сторонами», - пояснил министр.

Травников отметил, что документ стандартный и содержит правила передачи заключенных и возможные варианты отказа. Основное правило – согласие страны, в которой осужденный хочет отбывать свой срок.

Согласно документу, переведенный заключенный продолжит отбывать свой срок в соответствии с законами принимающей стороны. В передаче может быть отказано, если возникает риск нанесения вреда любой из сторон, общественному порядку, безопасности, суверенитету. При невыполнении сторонами финансовых обязательств также может быть отказано в переводе осужденного.

Во время обсуждения документа возник вопрос, отбудет ли осужденный абхазец, переданный на родину, полный срок. Травников ответил, что Россия вправе в любой момент времени запросить информацию о заключенном, но УДО и помилование никто не отменял.


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