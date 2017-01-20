Виталий Милонов предложил Госдуме перекрыть газ Украине за долги

Госдума в лице Виталия Милонова предлагает перекрыть Украине газ за неуплату долга. Такое решение, по мнению депутата, поможет сторонам решить проблему.
Такое громкое заявление прозвучало от Виталия Милонова в ответ на отказ официального Киева выплатить долг в размере $5,3 млрд. Кроме того, политик призвал власти России изымать имущество Украины, которое находится на территории Российской Федерации.
По мнению Милонова, нынешний режим, который установился на Украине, не планирует выплачивать никакие долги. Руководство страны будет всеми силами стараться избежать этого, используя в своих целях даже незаконные методы. Апелляция, которую Украина подала в международный суд, также является не больше чем попыткой надавить на Москву и признать долг недействительным. Виталий Милонов сообщил журналистам, что в отличие от Минфира РФ не верит, что Украина собирается погашать долг за газ, а потому единственным выходом из сложившейся ситуации он считает ее отключение от газа и последующее изъятие ее имущества, расположенного на территории России.
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