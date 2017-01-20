Авторизация
 
  • 10:09 – В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли 
  • 10:09 – Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы 
  • 10:08 – В Брянске Toyota сбила пьяную девушку 
  • 10:08 – Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов 


Виталий Милонов предложил Госдуме перекрыть газ Украине за долги

Госдума в лице Виталия Милонова предлагает перекрыть Украине газ за неуплату долга. Такое решение, по мнению депутата, поможет сторонам решить проблему.

Виталий Милонов предложил Госдуме перекрыть газ Украине за долги


Такое громкое заявление прозвучало от Виталия Милонова в ответ на отказ официального Киева выплатить долг в размере $5,3 млрд. Кроме того, политик призвал власти России изымать имущество Украины, которое находится на территории Российской Федерации.

По мнению Милонова, нынешний режим, который установился на Украине, не планирует выплачивать никакие долги. Руководство страны будет всеми силами стараться избежать этого, используя в своих целях даже незаконные методы. Апелляция, которую Украина подала в международный суд, также является не больше чем попыткой надавить на Москву и признать долг недействительным.
Виталий Милонов сообщил журналистам, что в отличие от Минфира РФ не верит, что Украина собирается погашать долг за газ, а потому единственным выходом из сложившейся ситуации он считает ее отключение от газа и последующее изъятие ее имущества, расположенного на территории России.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172357-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 115
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 434
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 428
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 200
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 181
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 179
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 056
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 024
  • 0
В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли
  • 10:09
  • 0
  • 0
Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы
  • 10:09
  • 0
  • 0
В Брянске Toyota сбила пьяную девушку
  • 10:08
  • 0
  • 0
Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов
  • 10:08
  • 0
  • 0
Гороскоп на 2017 год по знакам зодиака и по году рождения: финансовый и любовный гороскоп для всех знаков зодиака
  • 10:07
  • 0
  • 0
Мелания Трамп: фото и видео на инаугурации, на балу, с Мишель Обама
  • 10:07
  • 0
  • 0
Сын Ольги Кабо: «Женюсь на маме!»
  • 10:05
  • 0
  • 0
10-летний сын Дональда Трампа Бэррон Трамп вызвал подозрения своим поведением на инаугурации отца
  • 09:56
  • 4
  • 0
В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли
  • 10:09
  • 0
  • 0
Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы
  • 10:09
  • 0
  • 0
В Брянске Toyota сбила пьяную девушку
  • 10:08
  • 0
  • 0
Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов
  • 10:08
  • 0
  • 0
Гороскоп на 2017 год по знакам зодиака и по году рождения: финансовый и любовный гороскоп для всех знаков зодиака
  • 10:07
  • 0
  • 0
Мелания Трамп: фото и видео на инаугурации, на балу, с Мишель Обама
  • 10:07
  • 0
  • 0
Сын Ольги Кабо: «Женюсь на маме!»
  • 10:05
  • 0
  • 0
10-летний сын Дональда Трампа Бэррон Трамп вызвал подозрения своим поведением на инаугурации отца
  • 09:56
  • 4
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров