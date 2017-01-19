Мария Захарова выразила протест против частичной блокировки RT в Facebook

19 января прошел брифинг, в ходе которого Мария Захарова выразила отношение России к действиям администрации социальной сети Facebook по отношению к RT. Она сообщила, что считает действия сайта недопустимыми. Цензурирование под предлогом технических причин воспринимается не просто, как попытка помешать деятельности канала Russia Today, но как метод ведения борьбы с конкурентами.Стоит отметить, что накануне у англоязычного сообщества RT возникли проблемы со страницей в социальной сети Facebook. Им на время заблокировали возможность размещать видео, фотографии и ссылки в период до 21 января. В связи с этими ограничениями телеканал Russia Today не сможет в полной мере освещать инаугурацию Дональда Трампа, которая пройдет 20 января. Доступ к материалам данного канала не смогут получить его англоязычные поклонники.

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