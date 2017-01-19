Пенсии военным пенсионерам в 2017 году с 1 февраля, последние новости о индексации: сколько прибавят к пенсиям

Самые последние новости о пенсионной системе России указывают на то, что властям страны приходится с трудом исполнять свои социальные обязательства. Однако отказываться от них они не планируют. Кризисные явления в экономике не заставят правительство и президента кардинально поменять объемы поддержки пенсионеров, в том числе и такой внушительной прослойки, как военные пенсионеры.Нужно начать с того, что в январе стартовал процесс выдачи единовременного пособия пенсионерам в пределах пяти тысяч рублей. Изначально предполагалось, что венные пенсионеры не получат этой выплаты, но практика наглядно демонстрирует, что это не так - выплату получают все российские пенсионеры.Единоразовые пособия в размере пяти тысяч рублей для некоторых категорий граждан оказалась даже выгодней, чем плановая традиционная индексация. В частности, выиграли от этого граждане, которые получали маленькие пенсии.В 2017 году повышение военных пенсий будет рассчитываться по привычной схеме - увеличение по уровню индексации + 2%. Военные пенсии получают не только военнослужащие, но и те, кто служил в ФСБ, МВД, другие силовых структурах. Такие граждане имеют ряд преимуществ и льгот. К примеру, отслужив двадцать лет, гражданин уже имеет право выходить на полноценную пенсию.Таким образом, военные пенсионеры в наступившем недавно году будут получать максимально возможную поддержку со стороны государства.

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