Минздрав России планирует отменить детские медосмотры при поступлении в школу

Минздрав России подготовили проект, согласно которому детские медосмотры при поступлении в детские сады и школы могут быть отменены. Сообщается, что сотрудники ведомства хотят оставить лишь профилактические обследования, проводимые каждый год.
Сотрудники Министерства здравоохранения России полагают, что отмена медицинских осмотров для детей сможет немного снизить нагрузку медицинских работников. Также члены ведомства считают, что во время осмотра, ранее необходимого для поступления в школы, врачами не обнаружено противопоказаний для получения образования и прохождения учебной программы. 19 января на Едином портале раскрытия информации была опубликована информация, взятая с нового законопроекта Минздрава. В обнародованном 19 января документе, утвержденном Минздравом, сообщается, что теперь детские осмотры будут отменены, однако оставлены необходимые ежегодные обследования. Также на портале были опубликованы сроки проведения подобных процедур медицинскими работниками. Как полагают сотрудники ведомства, подобные изменения, о которых говорилось еще с 2015 года, помогут повысить качество обслуживания посетителей медицинских учреждений и снизит нагрузку врачей.
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