Первый предвыборный штаб Навального откроется в Екатеринбурге‍

«Региональный штаб станет основным движущим агрегатом кампании. Сторонники и активисты будут приходить туда за информационными листовками, на обучение, семинары, встречи. Туда будут приглашены все, кто поддержал выдвижение в президенты Навального», - рассказал Леонид Волков, глава избирательной кампании.К середине этого года подобные штабы появятся в 73 российских городам, среди которых Тюмень (апрель), Пермь и Челябинск (март).По словам Волкова, региональные штабы станут агитационной машиной, решающей три главные задачи: агитация, обучение наблюдателей, подготовка к сбору подписей. На это понадобится, по предварительным подсчетам, порядка 150 млн рублей.

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