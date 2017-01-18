Россия сегодня 2017, новости 18 января: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 18.01.2017

Последние новости России информируют о большом количестве событий в нашей стране, среди которых можно остановиться на следующих моментах, актуальных на сегодня, 18 января 2017 года: стало известно, что ждет зарплаты россиян в обозримом будущем. Госуслуги в нашей стране станут дешевле. Госдума хочет оставить лихачей без водительских прав.У российских граждан будет увеличиваться как реальная, так и номинальная зарплата, уверен министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, положительная тенденция наметилась еще в августе 2016 года."Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная", - поведал руководитель ведомства."По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - сообщил Максим Топилин. Кроме того, важную роль сыграет реализация президентских указов об увеличении оплаты труда работников бюджетной сферы, добавил он.При этом задачи обеспечить рост зарплат, пусть даже путем сокращения рабочих мест, не стоит. "Я думаю, что безработица расти не будет. Скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года", - отметил министр труда и социальной защиты.Впрочем, искусственно обеспечивать занятость государство тоже не будет. "Рынок труда – зеркало экономики. И рабочих мест столько, сколько она требует, и того качества, которое она способна обеспечить", - пояснил Топилин.Чиновник развеял страхи аналитиков, опасавшихся автоматизации многих процессов. Роботы, возможно, уничтожают некоторые рабочие места, однако и создают их. Рынок труда все время приспосабливается к новым условиям. "Технологии внедряются постоянно, надо относиться к этому спокойно", - подчеркнул глава Минтруда.Уже с февраля 2017 года портал госуслуг перестанет требовать от граждан электронную цифровую подпись (ЭЦП). Сейчас она необходима для выдачи справки об отсутствии судимости, предоставления материнского капитала, подачи декларации по форме 3-НДФЛ.Как сообщил член рабочей группы при президенте России по развитию интернета Илья Массух, отмена ЭЦП - шаг навстречу населению, критиковавшему необходимость предоставления электронной подписи. "Ряд госуслуг на портале сейчас предоставляется с требованием ЭЦП. Для этого нужны деньги, что представляет финансовое препятствие для граждан, которые пользуются сервисом", - уточнил он.Стоимость ЭЦП для физлиц в среднем составляет порядка двух тысяч рублей. После ее упразднения россияне смогут получать госуслуги при обычной авторизации на портале.Специалисты уверены, что отмена электронной подписи снизит бюрократические барьеры. По словам директора экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, население тратит уйму времени на обращения в госорганы и многофункциональные центры. "Эта мера высвободит десятки тысяч человеко-часов, которые люди вместо хождения по кабинетам смогут потратить на повышение качества своей работы или на личную жизнь", - заявил он.Портал государственных услуг Российской Федерации начал работу в декабре 2009 года. Он позволяет гражданам получать государственные и муниципальные услуги, не выходя из дома.Водители, практикующие так называемое «опасное вождение», могут остаться без водительских прав. Данная инициатива сейчас широко обсуждается среди депутатов.Сообщается, что Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует рекомендовать депутатам принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым в случае повторного нарушения автомобилиста-лихача будут лишать прав сроком на два года.Отметим, что за первое нарушение законотворцы предлагают налагать на водителя штраф в размере 5 тысяч рублей.Добавим, что к опасному вождению относятся резкое и многократное торможение на дороге, препятствование обгону, а также хаотичное перестроение.

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