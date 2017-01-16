Россия сегодня 2017, новости 16 января: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 16.01.2017

Последние новости России, которые актуальны на сегодняшний день, 16 января 2017 года, сообщают о следующей череде актуальных событий: накануне появилась информация о новых ценах на водку после их повышения. Граждане страны уверены, что мировое влияние России постоянно растет. Дмитрий Медведев пообещал журналистам кликов и лайков от правительства.Глава Департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов на проходящем в Москве Гайдаровском форуме выступил с предложением поднять минимальную розничную цену на водку. По мнению чиновника, ее стоимость необходимо повысить со 190 до 205-210 рублей за полулитровую бутылку."Она будет ниже 219 руб. Сейчас проводится расчет, но определенно ниже", - сказал он. Сазонов отметил, что на данный момент в ведомстве идут активные дискуссии по данному вопросу. Окончательное решение, добавил чиновник, будет принято в ближайшие две недели.Кроме того, Сазонов выступил за введение рецептурной продажи спиртосодержащих лекарств, а также в целом сокращение объема реализуемого на рынке подобного товара. "В части лекарств абсолютно согласен с тем, что здесь вопрос регулирования. Нельзя отпускать "Боярышник" по 10 пол-литровых бутылок в одни руки в аптеках, это странно, даже если это лекарственный препарат, который есть в перечне", - поведал чиновник.Повышенное внимание на спиртосодержащую продукцию чиновники обратили после массового отравления людей в Иркутске содержащим метиловый спирт экстрактом боярышника в середине прошлого месяца. По последним данным, в результате трагедии погибли почти 80 человек, больше 100 пострадали. В основном это социально неблагополучные граждане в возрасте от 35 до 55 лет.Ранее в своем выступлении на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство рассматривает введение новой системы начисления пенсий в России в зависимости от степени нужды человека в этих выплатах. По его мнению, такой подход был бы "более справедливым" в современных условиях.Гайдаровский форум - экспертное мероприятие с участием специалистов в социально-экономической и финансовой сферах. Проводится в России с 2010 года в память об ученом-экономисте и идеологе либеральных экономических реформ в начале 90-х годов Егоре Гайдаре.Большинство россиян считают свою страну развитой и передовой державой. Об этом свидетельствуют данные опроса населения фондом «Общественное мнение».86% россиян уверены, что РФ боятся другие государства. При этом 75% респондентов считают, что это положительно характеризуют страну. 12% заявили, что бояться Россию - плохо.67% граждан считают, что в последние годы влияние РФ на международной арене растет. 14% россиян придерживаются точки зрения, что это происходит из-за страха перед военной мощью страны. 11% нашли основную причину в правильной и независимой внешней политике государства. 7% опрошенных благодарны за рост российского влияния президенту Владимиру Путину.65% граждан считают, что живут в развитой и передовой стране. Примечательно, что ранее один из опросов общественного мнения показал, что 80 процентов граждан чувствуют себя счастливыми.Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День российской печати пожелал журналистам лайков от властей.Медведев вручил премии в области СМИ за 2016 год. На встрече с журналистами он отметил, что полностью осознает ответственность правительства перед прессой.«Будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и лайки со стороны власти, - констатировал премьер-министр. - Потому что от нас тоже кое-что зависит, я имею в виду тех, кто принимает ответственные решения».«Жизнь - штука сложная, а денег, как известно, нет», - с улыбкой на лице заметил глава правительства.

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